/geniş haber/ Erdoğan: İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığı batı toplumlarında adeta bir veba gibi yayılıyor

"SÖZ KONUSU MÜSLÜMANLAR OLUNCA ACI ÇEKENLER SADECE BİRER FOTOĞRAF KARESİ OLARAK GÖRÜLÜYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, günümüz dünyasında Müslüman kanı, canı kadar ucuz bir meta bulunmadığının, Suriye, Filistin, Yemen, Gazze, Somali, Arakan, Afganistan, Türkistan ve Libya'da acı ve dramlar yaşandığının altını çizerek, "Söz konusu Müslümanlar olunca ölenler, zulüm ve acı çekenler birer can olarak değil, maalesef sadece birer fotoğraf karesi olarak görülüyor" ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi gibi görevi küresel barış ve istikrarı korumakla mükellef kurumların acziyetinin bu yaşananlarda çok büyük payı bulunduğuna dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu yapılar adaleti ve hakkaniyeti ayakta tutmak yerine, beş daimi üyenin çıkarına ve keyfine göre kararlar almaktadır. İslam dünyası dâhil tüm insanlığın kaderi Konsey üyesi beş ülkenin insafına terk edilmiştir. İslam Âlemi'nin kendi geleceği, kendi istikbali üzerinde özgürce karar alma ve uygulama hakkı yoktur. Dikkat edilirse, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri, daimi üyeleri kastediyorum, beş tanesinin içinde bir tane halkı Müslüman olan ülke de yoktur. İkinci Dünya Savaşı'nın galipleri tarafından inşa edilen bu adaletsiz sistemin, ilanihaye devam etmesi mümkün değildir. Uluslararası güvenlik mimarisinin günümüzün şartlarına göre yeni baştan düzenlenmesi, bir tercih olmaktan çıkmış, zorunluluk hâlini almıştır"

Türkiye olarak her fırsatta ve zeminde dillendirdikleri "Dünya 5'ten büyüktür" çağrısının gerisinde bu gerçeklerin bulunduğuna dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası toplumun artık bu hakikatlerle yüzleşmesi gerektiğini, adım atmakta geç kalınan her gün küresel adaletsizliğin derinleşeceğini sözlerine ekledi.

BM Güvenlik Konseyi'nin 15 geçici üyesi arasında Müslüman ülkeler yer alıyor diye kendilerini kandırmanın yersiz olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçici üyenin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde ne hükmü var, herhangi bir idaresi var mı? Yok. Her şey bu beş daimi üyenin, hatta bunların içerisinde bir tanesinin iki dudakları arasında, onlar ne derse o, bunun dışında bir şey yok, kendimizi aldatmayalım" dedi.