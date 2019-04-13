/geniş haber/ Erdoğan: Seçimlerde başlayan iş birliği, hızlı hayatın tüm alanlarına yayılıyor

İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Seçimlerde başlayan iş birliği öyle anlaşılıyor ki hızlı hayatın tüm alanlarına yayılıyor. Rabbimden bu tür yanlış yollara sapanların akıllarını ve gönüllerini aydınlatmasını temenni ediyorum" dedi.

Erdoğan, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Kurulu'nda konuştu.

Fatih Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi'ndeki törene AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan da katıldı.

İmam hatip okullarının sürecini anlatan Erdoğan, "Sonuçta ortaya bir imam hatip markası çıkmıştır. Yani bunu söylerken imam hatip okullarını bir kenara, fen liselerini, diğer meslek liselerini bir kenara, böyle bir ayrım yapmak için söylemiyorum. Bunu sadece ve sadece nasıl ki Galatasaray Lisesi'nden mezun olan biri Galatasaray Lisesi'nin marka olarak önemini ortaya koymaya çalışıyorsa Kabataş'tan mezun olan ortaya koymaya çalışıyorsa ben de tabii ki bir imam hatipli olarak bunu ortaya koymaya çalışıyorum. Zaten bulunduğum makam mevki böyle bir ayrımı yapmaya beni asla tecviz edemez, böyle bir ayrımı yapamam. Benim için imam hatip okuyan da evladımdır, Galatasaray Lisesi'nde, Kabataş'ta okuyan da evladımdır, tüm anadolu, fen lisesinde okuyan da evladımdır. Bu zaten aldığımız terbiyenin de gereğidir" diye konuştu.

"BU HESABI KALK BİR KANUNİ'YE, FATİH'E SORSANA?"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda ana muhalefetin başındaki zat nasıl olduysa bir kere külliyeye geldi. Sayın Bahçeli'de beraberinde. Konuşurken İmam Hatip okullarında hangi derslerin dahi okutulduğunu bilmiyor. İmam hatip okullarında sadece, Arapça, fıkıh, hadis falan var zannediyor. 'Bilir misin imam hatip okullarında tarih, coğrafya bunun yanında felsefe, matematik, fizik kimya okutulduğunu' dedim. Saf saf duruyor. Neymiş, Kadıköy'de 5-6 tane imam hatip okulu fazla, derdi bu. Şimdi birisi de çıkmış diyor ya Büyük Çamlıca'ya 60 bin kişilik caminin ne gereği var. Nereden, nereye? Bu hesabı kalk bir Kanuni'ye, Fatih'e sorsana?" dedi. "İMAM HATİPLERE SALDIRANLAR MİLLETİMİZİN KÖKLERİNİ KURUTMAK İSTİYORLAR"

Erdoğan, "Bir ağacı ne kadar budarsanız budayın, kökleri sağlam kaldığı sürece gelişmeye, büyümeye devam eder. Ağacı yok etmenin en etkili yolu köklerini kurutmaktır. İmam hatiplere saldıranlar milletimizin köklerini kurutmak istiyorlar. Çünkü bu okullar, tüm eksiklerine, tüm aldıkları yaralarına rağmen milletimizin kökleriyle gövdesi arasındaki bağı temsil ediyorlar. Bir ara öğrenci sayısı 600 bine çıktı. Budadılar budadılar 60 bine indi. Hamdolsun şu anda 1 milyon 300 bin civarında bir öğrenci potansiyeline sahip hale geldik. Niteliği de artırmak , bunun üzerine yüklenmek lazım. Ama bakıyorsunuz buralardan mezun olduğu halde 'bu kadar imam hatibe ne gerek var' diyen zavallılar da var" diye konuştu.

"EN UFAK BİR SAVRULMADA MERKEZİ BIRAKIP BAŞKA YERLERE KAÇMAYACAK"

"İmam hatipli olmak demek, dava adamı olmak demek veya buna talip olmak demektir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dava adamı önce davasının ne olduğunu bilecek. Öğrendiklerinden hareketle önce kendi nefsinden başlayarak, ailesine, arkadaş çevresine, şehrine, çevresine ve nihayet tüm aleme uzanan bir sinsile içinde nerede durduğunun farkında olacak. Bunun yanında davasını hayatında da yaşayacak. En ufak bir savrulmada merkezi bırakıp başka yerlere kaçmayacak. Çok önemli. Şu anda bakıyoruz bazı yerlerde, seçimlerden sonra Allah selamet versin, hemen anında sendika değiştirmeler, şunlar, bunlar... Herkes bir yere savrulmaya başladı. Bu dava adamı olmak değil. Böyle olur mu? Şayet davamızı yaşamıysak, bu yöndeki gayretlerin neticeye ulaşması mümkün değildir" şeklinde konuştu. "6 OKA, 7. BİR OK İLAVE ETMEK SURETİYLE, ORADAN BİR ŞEYLER KAPANLAR"

Erdoğan, "ÖNDER gibi kuruluşların ikliminde sahip olduğumuz değerleri yaşarsak millete ve ümmete hayırlı insanlar haline geliriz. Aksi takdirde ülkemizde ve dünyada milyonlarca örneğini gördüğümüz, söyledikleriyle, yaşadıkları bir olmayan güruhun içinde kaybolur gideriz. Son dönemde bu konuda kendi içimizde de bir takım zafiyetler yaşadığımızı görüyorum. Hem okuma ve öğrenme, hem de okuduklarımızla amel etme konusunda çok daha sıkı bir uygulamanın içine girmemiz gerekiyor. Bu konuda diğer sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte ÖNDER'e de çok önemli görevler düşüyor. Sizlere güveniyorum, inşallah el birliği ile medeniyet davamızı imam hatiplilerin öncülüğünde zirveye ulaştıracağız. Son dönemde aslında en büyük medeniyet davamızda omuz omuza olmamız gerekirken, bambaşka mecralara yönelenler olduğunu üzüntüyle takip ediyoruz. Hatta bu kesim öyle bir savrulma yaşamış durumdaki, cumhuriyet döneminde ülkemize kazandırdığımız en büyük cami olan Büyük Çamlıca Camii için dahi gereksiz diyecek bir yere gelmiştir. Biz hayatımız boyunca siyasi rekabetle kadim davamız boyunca verdiğimiz mücadeleyi hep birbirinden ayrı tuttuk. Biz bu ülkede kimlerin camilerimizi ahır haline dönüştürdüğü gayet iyi biliriz. Sadece şuracıkta, şu Fatih sınırları içerisinde 400'e yakın mescit kapatılmıştır. Kim? Bu malum CHP tarafından. Bunların bir kısmını biz yeniden inşa ve ihyaya başladık. Bunları onlar yaptı biliyoruz. Ama bunları kalkıp da 6 oka, 7. bir ok ilave etmek suretiyle, oradan bir şeyler kapanlar bunu söylemeye gayret ederse, kusura bakmasınlar her halde milletim onlara da gereken dersi, gerektiği yerde verecek" dedi.