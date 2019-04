/geniş haber/ Erdoğan: Seçimlerde başlayan iş birliği, hızlı hayatın tüm alanlarına yayılıyor

"EN UFAK BİR SAVRULMADA MERKEZİ BIRAKIP BAŞKA YERLERE KAÇMAYACAK"

"İmam hatipli olmak demek, dava adamı olmak demek veya buna talip olmak demektir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dava adamı önce davasının ne olduğunu bilecek. Öğrendiklerinden hareketle önce kendi nefsinden başlayarak, ailesine, arkadaş çevresine, şehrine, çevresine ve nihayet tüm aleme uzanan bir sinsile içinde nerede durduğunun farkında olacak. Bunun yanında davasını hayatında da yaşayacak. En ufak bir savrulmada merkezi bırakıp başka yerlere kaçmayacak. Çok önemli. Şu anda bakıyoruz bazı yerlerde, seçimlerden sonra Allah selamet versin, hemen anında sendika değiştirmeler, şunlar, bunlar... Herkes bir yere savrulmaya başladı. Bu dava adamı olmak değil. Böyle olur mu? Şayet davamızı yaşamıysak, bu yöndeki gayretlerin neticeye ulaşması mümkün değildir" şeklinde konuştu.

"6 OKA, 7. BİR OK İLAVE ETMEK SURETİYLE, ORADAN BİR ŞEYLER KAPANLAR"

Erdoğan, "ÖNDER gibi kuruluşların ikliminde sahip olduğumuz değerleri yaşarsak millete ve ümmete hayırlı insanlar haline geliriz. Aksi takdirde ülkemizde ve dünyada milyonlarca örneğini gördüğümüz, söyledikleriyle, yaşadıkları bir olmayan güruhun içinde kaybolur gideriz. Son dönemde bu konuda kendi içimizde de bir takım zafiyetler yaşadığımızı görüyorum. Hem okuma ve öğrenme, hem de okuduklarımızla amel etme konusunda çok daha sıkı bir uygulamanın içine girmemiz gerekiyor. Bu konuda diğer sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte ÖNDER'e de çok önemli görevler düşüyor. Sizlere güveniyorum, inşallah el birliği ile medeniyet davamızı imam hatiplilerin öncülüğünde zirveye ulaştıracağız. Son dönemde aslında en büyük medeniyet davamızda omuz omuza olmamız gerekirken, bambaşka mecralara yönelenler olduğunu üzüntüyle takip ediyoruz. Hatta bu kesim öyle bir savrulma yaşamış durumdaki, cumhuriyet döneminde ülkemize kazandırdığımız en büyük cami olan Büyük Çamlıca Camii için dahi gereksiz diyecek bir yere gelmiştir. Biz hayatımız boyunca siyasi rekabetle kadim davamız boyunca verdiğimiz mücadeleyi hep birbirinden ayrı tuttuk. Biz bu ülkede kimlerin camilerimizi ahır haline dönüştürdüğü gayet iyi biliriz. Sadece şuracıkta, şu Fatih sınırları içerisinde 400'e yakın mescit kapatılmıştır. Kim? Bu malum CHP tarafından. Bunların bir kısmını biz yeniden inşa ve ihyaya başladık. Bunları onlar yaptı biliyoruz. Ama bunları kalkıp da 6 oka, 7. bir ok ilave etmek suretiyle, oradan bir şeyler kapanlar bunu söylemeye gayret ederse, kusura bakmasınlar her halde milletim onlara da gereken dersi, gerektiği yerde verecek" dedi.