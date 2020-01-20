/geniş haber/ - FETÖ'nün futbol yapılanması davasında karar 

Özden ATİK / İstanbul, DHA - ESKİ milli futbolcular Bekir İrtegün, Uğur Boral, Zafer Biryol, Ömer Çatkıç'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığın yargılandığı FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin davada, karar çıktı. Eski menajer Ersin Güreler, antrenör İsmail Şengül ve futbolcu Zafer Biryol, "FETÖ/ PDY Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Futbolcular Bekir İrtegün, Uğur Boral ve Ömer Çatkıç ise aynı suçtan etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmalarına karar verilerek 2 yıl 1'er ay hapis cezasına çarptırıldılar.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklardan katılan olmadı. Sanıkları avukatları temsil etti.

SAVCI ESKİ MÜTALAASINI TEKRAR ETTİ

Duruşma savcısı daha önce verdiği mütalaasında değişiklik olmadığını belirterek tekrar etti. Bunun üzerine sanık avukatlarına son savunmalarını yapmaları için söz verildi. Sanık Ersin Güreler'in avukatı, Bank Asya'nın zenginleştirildiği iddiasına yönelik "Müvekkilimin Çatalca'daki gayrimenkul satışından aldığı 200 bin TL'yi bankaya yatırmış tır. Kimse gayrimenkul satarak bankayı zenginleştirme aptallığına girişmez. Müvekkilimin beraatini talep ediyorum" dedi. Sanık Zafer Biryol'un avukatı ise "17-25 Aralık'tan sonra FETÖ'ye destek verdigimize dair bir delil yok. Bylock iddiasını kabul etmiyoruz. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmasını talep ediyoruz" diyerek beraat talep etti. Diğer sanık avukatları da müvekkillerinin beraatini talep etti. Avukatlar muvekkileri adına son sözlerinde de beraat talebinde bulundu.