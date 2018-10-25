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/geniş haber/ İntihara yönlendirme davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 14:40 | Son Güncelleme

Özden ATİK - Şengüler YEŞİL İstanbul, DHA - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 2,5 yıl önce intihar amacıyla gelen kişiye "atla" diye bağırarak "intihara yönlendirme" suçunu işledikleri iddia edilen iki kadının yargılandığı dava karara bağlandı.

Özden ATİK - Şengüler YEŞİL İstanbul, DHA - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 2,5 yıl önce intihar amacıyla gelen kişiye "atla" diye bağırarak "intihara yönlendirme" suçunu işledikleri iddia edilen iki kadının yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, sanıklar Hülya U. ve Merve Ö'yü iyi hal indirimi de uygulayarak "intihara teşvik" suçundan ayrı ayrı 3 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırdı.
İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıklardan gelen olmadı. Sanıkları avukatları temsil etti. Ölenin kardeşi Ramazan Çetin de avukatıyla duruşmada hazır bulundu.

HÜLYA U'NUN AVUKATI: MÜVEKKİLİM VİCDANLI BİR KİŞİLİĞE SAHİP
Sanık Hülya U'nun avukatı Lale Büyük Efe, "Müvekkilim vicdanlı, merhametli ve düzgün bir kişiliğe sahip olup bir kişiyi intihara teşvik edici söz söylemesi mümkün değildir. Ayrıca aradaki mesafe düşünüldüğünde o sözlerin söylendiği kabul bile edilse duyulması mümkün değildir. Tanıklar da müvekkilin iddia konusu sözleri söylemediğini belirtmiştir. sadece müzakereci polisin iddiası vardır. Olay yeri görüntüsünü izlediğimde tanığın el kol hareketlerinden ve geri çekilişinden ölene ne halin varsa göre tarzda hareket ettiği anlaşılmaktadır. Müvekkil atılı suçu işlememiştir" dedi.

MERVE Ö'NÜN AVUKATI: MÜVEKKİLİM ATLA DEMEMİŞTİR
Sanık Merve Ö'nün avukatı Mustafa Turan ise "Olayın maddi ve manevi unsurları oluşmamıştır. İntihara teşvik suçunun oluşabilmesi için sanık ve intihara teşvik etmek isteyen kişinin birbirini tanıması gerekmektedir. İntihar teşebbüsünde bulunan kişi yaklaşık 35-40 dakika boyunca köprüde kalmış olup müzakereci ile bu kaldığı süre kadar konuşmuştur. Müvekkilim yolun kapatılması nedeniyle 2,5 saat yolda kalmıştır. Müvekkilim, intihara teşebbüs edenin köprüde kaldığı süre nedeniyle şov yaptığı kanaatiyle kendi kendine birşeyler söylemiştir. Ayrıca mesafe dikkate alındığında ölenin, müvekkilimi duyması mümkün değildir. Ayrıca müvekkilim 'atla' dememiştir" diye konuştu.
Sanık avukatları son sözlerinde de beraat talebinde bulundular.

MAHKEME İYİ HAL UYGULADI
Mahkeme, sanıklar Hülya U. ve Merve Ö'nün maktül Erol Çetin'i intihara teşvik etme suçunu işlediklerinin toplanan delillerden sübuta erdiğini belirterek önce 4'er yıl hapis cezası verdi. Verilen cezanın sanıkların gelecekleri üzerindeki olası etkilerini dikkate alan mahkeme, iyi hal indirimi uygulayarak her iki sanığın cezasını 3 yıl 4'er ay hapis cezasına indirdi.

10 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENMİŞTİ
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 8 Mart 2016 tarihinde maktül Erol Çetin'in Boğaziçi Köprüsü korkulukları üzerine çıkarak intihar girişiminde bulunduğu anlatılıyordu. Olay yerine gelen uzman polislerce intihardan vazgeçirme yönünde gerekli önlemler ve müdahale yapıldığı sırada şüpheliler Hülya U ve Merve Ö'nün araçlarıyla köprüden geçerken maktule yönelik "Atlasana ulan" deyip küfür ettikleri belirtiliyordu. Şüphelilerin teşvik amaçlı söylemlerde bulunmaları üzerine maktülün şüphelilere dönerek "Atla he, atla" diyerek kendisini boşluğa bıraktığı ve daha sonra öldüğünün belirlendiği kaydediliyordu. Şüpheliler hakkında, "intihara yönlendirme" suçundan TCK'nin 84/2. Maddesi uyarınca ayrı ayrı 4 yıldan 10 yıla kadar hapisleri talep ediliyordu.

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