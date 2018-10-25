/geniş haber/ İntihara yönlendirme davasında karar

Özden ATİK - Şengüler YEŞİL İstanbul, DHA - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 2,5 yıl önce intihar amacıyla gelen kişiye "atla" diye bağırarak "intihara yönlendirme" suçunu işledikleri iddia edilen iki kadının yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, sanıklar Hülya U. ve Merve Ö'yü iyi hal indirimi de uygulayarak "intihara teşvik" suçundan ayrı ayrı 3 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırdı.

İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıklardan gelen olmadı. Sanıkları avukatları temsil etti. Ölenin kardeşi Ramazan Çetin de avukatıyla duruşmada hazır bulundu.

HÜLYA U'NUN AVUKATI: MÜVEKKİLİM VİCDANLI BİR KİŞİLİĞE SAHİP

Sanık Hülya U'nun avukatı Lale Büyük Efe, "Müvekkilim vicdanlı, merhametli ve düzgün bir kişiliğe sahip olup bir kişiyi intihara teşvik edici söz söylemesi mümkün değildir. Ayrıca aradaki mesafe düşünüldüğünde o sözlerin söylendiği kabul bile edilse duyulması mümkün değildir. Tanıklar da müvekkilin iddia konusu sözleri söylemediğini belirtmiştir. sadece müzakereci polisin iddiası vardır. Olay yeri görüntüsünü izlediğimde tanığın el kol hareketlerinden ve geri çekilişinden ölene ne halin varsa göre tarzda hareket ettiği anlaşılmaktadır. Müvekkil atılı suçu işlememiştir" dedi.