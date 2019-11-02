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/geniş haber/ İstanbul'da ilk gün bilançosu: 63 çakarlı araç yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2019 11:47 | Son Güncelleme

Ali AKSOYER - İstanbul DHA - YASAĞIN ardından İstanbul'da dün yapılan denetimlerde 63 çakarlı araç yakalandı.

Ali AKSOYER - İstanbul DHA - YASAĞIN ardından İstanbul'da dün yapılan denetimlerde 63 çakarlı araç yakalandı.
Trafikte geçiş üstünlüğü sağlayan 'çakar lamba' kullanımında yeni dönem dün başladı. Yasağın ardından İstanbul genelinde gün boyu bir çok noktada polis denetimler yaptı. Denetimlerde 63 çakarlı aracın yakalandığı öğrenildi. "Mevzuatta belirtilen ışıklı ve/veya sesli uyarı işareti veren cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takmak ve kullanmak" gerekçesiyle 63 sürücüye 2 bin 4'er liradan toplam 126 bin 252 lira para cezası kesildi. Denetimler sırasında emniyet şeridini kullanan 86 sürücüye ise toplam 86.172 lira ceza kesildiği belirtildi.
"Zorunluluk olmadığı halde geçiş üstünlüğü hakkını kullanmak" gerekçesiyle 10 sürücüye ise 108'er liradan toplam bin 80 lire ceza kesildiği kaydedildi.

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