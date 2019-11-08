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/geniş haber/ İstanbul'daki DEAŞ operasyonu: 8 şüpheliye tutuklama talebi 

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 17:08 | Son Güncelleme

Özden ATİK / İstanbul, DHA - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi eylem hazırlığındayken yakalandığı belirtilen 11 DEAŞ şüphelisinden  8'i tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.  İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca tutuklamaya sevk yazısında, şüphelilerin DEAŞ terör örgütü adına faaliyet yürüttükleri, 29 Ekim tarihinde yapılacak Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını çalıntı araçla ve temin edecekleri silahla eylem yapacaklarının değerlendirildiği ifade edildi.

Özden ATİK / İstanbul, DHA - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi eylem hazırlığındayken yakalandığı belirtilen 11 DEAŞ şüphelisinden 8'i tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.
İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca tutuklamaya sevk yazısında, şüphelilerin DEAŞ terör örgütü adına faaliyet yürüttükleri, 29 Ekim tarihinde yapılacak Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını çalıntı araçla ve temin edecekleri silahla eylem yapacaklarının değerlendirildiği ifade edildi. Şüpheli Hasan K.'nin 29 Ekim'in hemen öncesinde şüpheli Bayram Ç.'den silah temin ettiğinin anlaşılması üzerine muhtemel DEAŞ eylemlerinin önüne geçilmesi adına düğmeye basıldığı kaydedildi.

ÇALINTI ARAÇ TESPİT EDİLDİ
Şüpheliler Harun U., Bayram Ç., Hasan K. ve Raşit K'nin 28 Ekim'i, 29 Ekim'e bağlayan gece operasyonla yakalanarak gözaltına alındıkları anlatıldı. Şüphelilerin incelenen dijital materyallerinde DEAŞ terör örgütüne ait videolar, ses kayıtları, sözde DEAŞ bayrağı resimleri gibi çok sayıda veri tespit edildiği, ayrıca yürütülen soruşturma kapsamında, ikiz plakalı çalıntı bir aracın İstanbul Deftedarlığı otoparkında park edilmiş halde tespit edildiği belirtildi. Aracın şüpheliler tarafından çalındığı hususunda 24 Ekim'de polis merkezine müracaatta bulunulduğunun anlaşıldığı kaydedildi. Aracın DEAŞ terör örgütü eylem ve faaliyetlerinde kullanılmak üzere temin ettiklerinin değerlendirildiği belirtildi.

1.2 MİLYON MEVDUATI ÖRGÜT FAALİYETLERİNDE KULLANMAK ÜZERE KOORDİNE ETMİŞ
Şüphelilerden Raşit K.'nin DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında soruşturma ve kovuşturma yürütülen çok sayıda kişiyle para transferi ilişkisi olduğu da belirlendi. Bu kişinin geliriyle orantısız şekilde yaklaşık 1.2 milyon TL mevduatı örgüt faaliyetlerinde kullanmak üzere koordine ettiğinin değerlendirildiği öne sürüldü. Şüpheli Raşit K'nin DEAŞ terör örgütünün finansmanında ve para hareketlerinde rol aldığı da kaydedildi.

İNTİKAM ALMAK İÇİN EYLEM YAPACAKLARDI
Yakalanan şüphelilerin DEAŞ terör örgütü lideri Ebu Bekirr El Bağdadi'nin öldürüldüğü haberlerinin ardından Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden intikam almak amacıyla eylem yapmak istedikleri vurgulandı.

TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİLER
Savcılık tarafından sorguları tamamlanan şüpheliler Harun U., Bayram Ç, Raşit K., Hasan K., İrfan G, Gökhan B., Fatih G. ve Tunahan G.'yi "DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanma talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

(FOTOĞRAF)

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