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/geniş haber/ İstiklal Caddesi'nde dehşet: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2019 18:47 | Son Güncelleme

BEYOĞLU İstiklal Caddesi'nde arkadaşlarıyla birlikte tramvay durağında oturan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektrik Mühendisliği Öğrencisi Halit Ayar, kendilerinden para isteyen kişilerce göğsünden bıçaklanarak öldürüldü.

Murat DELİKLİTAŞ-Zeki Günal-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA) - BEYOĞLU İstiklal Caddesi'nde arkadaşlarıyla birlikte tramvay durağında oturan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektrik Mühendisliği Öğrencisi Halit Ayar, kendilerinden para isteyen kişilerce göğsünden bıçaklanarak öldürüldü. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen saldırganlar, Ayar'ın arkadaşını da yaraladıktan sonra kaçtı.
Olay, İstiklal Caddesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halit Ayar (23) iki arkadaşıyla buluşarak Taksim'e gitti.
Gruptaki bir arkadaşlarının yurt dışına gidecek olmasını kutlayan 3 genç, gecenin ilerleyen saatlerinde İstiklal Caddesi'ndeki nostaljik tramvayın tünel durağında bankta otururken madde bağımlısı olduğu iddia edilen 6 kişi yanlarına geldi. Bu kişiler, Ayar ile arkadaşlarından para istedi. Para isteğine olumsuz yanıt veren Halit Ayar ile 2 arkadaşı banktan kalkarak uzaklaşmak istedi. Bu sırada, grup içerisinden 2 kişi yanlarında bulunan bıçaklarla 3 arkadaşa saldırdı. Saldırıda, Halit Ayar göğsünden, Sinan adlı arkadaşı ise kol ve bacağından yaralandı. Saldırganlar, olayın ardından yaya olarak kaçtı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Halit Ayar ile arkadaşını Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. İTÜ Elektrik Mühendisliği 4'üncü sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Ayar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis saldırganların yakalanması için çalışmalara başladı.

"BAKTIM KİMSE BİR ŞEY YAPMIYOR..."
Görgü tanığı bir kişi olayı şöyle anlattı:
"3 arkadaş durakta oturuyordu. İki kişi gelip para istedi. Gençler vermeyince bıçakla saldırmaya başladılar. Bir tanesine bir şey olmadı. Diğerinin koluna vurmuşlardı, diğer çocuğunda göğsüne bıçağı sokmuşlardı. Ben geldiğimde çocuk yüz üstü yatıyordu. Baktım kimse bir şey yapmıyor ben de önlüğümü çıkarıp tampon yapmaya başladım, kanamayı durdurmaya çalıştım. Sonra ambulanslar geldi, polisler geldi. İki arkadaş da aşağı doğru kaçtı. Onları aramaya çıktılar. Sonra ambulans gelip yaralıyı alıp gitti. Saldırganlar iki kişiydi. Biri uzun, biri kısa boylu. Biri bıçaklıydı. Birinin elinde de şişesini kırmıştı, elinde kırık şişe vardı"

(FOTOĞRAF)

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