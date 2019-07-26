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/ geniş haber/ Kaçak lüks araç operasyonu... Emniyetin bahçesi galeriye döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 12:11 | Son Güncelleme

Müslim SARIYAR - Ali AKSOYER - Harun UYANIK - İstanbul  DHA - İSTANBUL Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından getirilen lüks araçları sahte belgelerle tescil ettiren bir şebekeye operasyon düzenledi.

Müslim SARIYAR - Ali AKSOYER - Harun UYANIK - İstanbul DHA - İSTANBUL Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından getirilen lüks araçları sahte belgelerle tescil ettiren bir şebekeye operasyon düzenledi. Emniyet müdürlüğü bahçesinde sergilenen 19 araç arasında yurtdışında "Çalıntı kaydı" olan otomobiller olduğu da öğrenildi. Araçların piyasa değerinin yaklaşık 40 milyon TL olduğu belirtildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleşen operasyonda, yurt dışından getirilen kaçak araçları, sahte belgelerle tescilleyen bir şebeke belirledi. İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Araştırmalarda, usulsüz işlem yapılarak kaçak tescil edilen 19 lüks araca da el konuldu.

İNTERPOLDA ÇALINTI GÖZÜKÜYOR
Ele geçirilen araçlardan bazılarının, İnterpol üzerinden çalıntı kaydı olduğu öğrenildi. Bazı araçların, kısmen yada hiç vergi ödenmeden ülkemize getirildiği belirtildi.

ŞASİ NUMARALARINI DA DEĞİŞTİRDİLER
Lüks araçların şasi numaralarında küçük değişiklikler yapıldığı, sahte evraklara da bu şekilde kaydedildikleri öğrenildi. İddiaya göre; şebeke üyeleri bu yöntemle elde ettiği gerçek ruhsatla trafik kontrollerinde sorun yaşamadı. Polis kontrollerinden de rahatça geçildi. Sadece detaylı incelemelerde araçlarla evraklar arasından uyumsuzluk belirlenebildiği belirtildi.

(FOTOĞRAF)

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