/geniş haber/ Küçükçekmece'de küçük kıza cinsel saldırıda bulunan kişi tutuklandı

Müslim SARIYAR - Serpil KIRKESER - Alper KORKMAZ - İSTANBUL (DHA) - KÜÇÜKÇEKMECE'de 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan Pakistan uyruklu 18 yaşındaki M.V. tutuklandı.

5 yaşındaki küçük kız, 22 Nisan günü 13.00 sıralarında annesinden oyun oynamak için izin istedi. Annesi de izin verdi. İki arkadaşıyla sokakta oyun oynayan küçük kız, yanlarına gelen M.V.'nin cinsel saldırısına uğradı. Saldırgan kaçarken polis ihbar üzerine çalışma başlattı. Olayın görgü tanıklarından 4,5 yaşındaki çocuk, pedagoglar eşliğinde polise bilgi verdi. Küçük çocuk, eşkal veremiyordu ama saldırganın ayağında terlik olduğunu söyledi ve gördüğünde tanıyacağını belirtti. Küçük çocuğun verdiği bu bilgiler de polisin çalışmasına yardımcı oldu. Bölgede bulunan onlarca kamera polisler tarafından toplandı. Büyük bir dikkatle izlendi.

ÖNCE İKİ TÜRK GÖZALTINA ALINDI

Olay saatinde güvenlik kameraların yakalanan 2 Türk gözaltına alındı. Test için örnekler alındı, 4,5 yaşındaki çocuğa gösterildi. İki kişi olayla ilgisi olmadığı anlaşılınca serbest bırakıldı. Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Çocuk Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nden özel ekip kuruldu. 50 kişilik ekip bir taraftan protesto yürüyüşlerini takip ederken diğer taraftan da sokak çalışması yapmaya başladı. İstihbarat şubenin de desteğiyle şüphelinin saklandığı ev tespit edildi. Bunun üzerine önceki gece Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ve Küçükçekmece Asayiş Büro Amirliği ekipleri olay yerine yakın bir noktadaki apartmanın giriş katına ortak operasyon düzenledi. Evde bulunan ve Türkiye'ye kaçak yollarla giren 7 Pakistanlı gözaltına alındı. Bunlardan biri, küçük kıza cinsel saldırıda bulunan ve Türkiye'ye 1,5 yıl önce İran üzerinden kaçak yolla giren M.V.'ydi. Kurulan 50 kişilik ekip evlerine gitmeyerek gece gündüz takip ettikleri seyyar çanta satan M.V.'yi olaydan 63 saat sonra yakaladı. Gözaltına alınan M.V. ise suçunu itiraf ettiği öğrenildi.