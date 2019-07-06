HABER

 (geniş haber) MECİDİYEKÖY'DE METROBÜS KAZASI: 2 YARALI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2019 00:36 | Son Güncelleme

 MECİDİYEKÖY'den Zincirlikuyu yönüne seyri halinde olan bir metrobüs, metrobüs yolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir yayaya çarptı.

Mustafa BAKIRHAN / İstanbul, (DHA) - MECİDİYEKÖY'den Zincirlikuyu yönüne seyri halinde olan bir metrobüs, metrobüs yolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir yayaya çarptı. Metrobüsün çarptığı yaya ile araç içinde bulunan 1 yolcu yaralandı.
Kaza, Mecidiyeköy metrobüs durağı ile Zincirlikuyu metrobüs durağı arasında 23:15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Zincirlikuyu yönünde seyir halinde olan Cevizlibağ -Söğütlüçeşme seferini yapan bir metrobüs, metrobüs yolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir yayaya çarptı.
Çarpmamın etkisiyle metrobüsün ön camı kırılırken metrobüsün çarptığı yaya ile metrobüste bulunan 1 yolcu yaralandı. Kazada yolcular büyük panik yaşadı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 2 yaralı ambulansla çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. Metrobüs seferleri bir süre aksarken polis ekipleri ve metrobüs görevlileri olası ikinci bir kazanın yaşanmaması için yola çıkan yolcuları kaza nedeniyle duran metrobüslere bindirerek yolu trafiğe açtı. Kazaya karışan metrobüs de içinde kalan yolcularla birlikte Zincirlikuyu İstasyonu'na çekildi. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:
---------------------
- Metrobüslerin görüntüsü
- Yolcuların görüntüsü
- Kaza yapan metrobüsün görüntüsü
- Yaralılın ambulansa taşınması
- Polislerin trafiği açması
- Yolcuların metrobüse bindirilmesi
- Genel ve detaylar

PARTNERVictoria's Secret meleğinden çıplak poz!Victoria's Secret meleğinden çıplak poz!
Mecidiyeköy'de metrobüs kazası!Mecidiyeköy'de metrobüs kazası!
GÜNCELLEME - Yalova merkezli 9 ildeki FETÖ operasyonuGÜNCELLEME - Yalova merkezli 9 ildeki FETÖ operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

HDP'li belediyenin şehit yakınlarını işten çıkardığı iddiası! "PKK yandaşları işe alınacak"

HDP'li belediyenin şehit yakınlarını işten çıkardığı iddiası! "PKK yandaşları işe alınacak"

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Ali Babacan kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Ali Babacan kararı

Hande Erçel'in son hali şaşırttı!

Hande Erçel'in son hali şaşırttı!

Berna Laçin 'linçe hazırım' diyerek paylaştı

Berna Laçin 'linçe hazırım' diyerek paylaştı

25 çocuğu istismar eden öğretmen için karar verildi! Aileler sinir krizi geçirdi

25 çocuğu istismar eden öğretmen için karar verildi! Aileler sinir krizi geçirdi

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan ortak ziyaret: Artık hizmet zamanı

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan ortak ziyaret: Artık hizmet zamanı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

25 çocuğu istismar eden öğretmen için karar verildi! Aileler sinir krizi geçirdi

25 çocuğu istismar eden öğretmen için karar verildi! Aileler sinir krizi geçirdi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

YHT kazasıyla ilgili rapor açıklandı! İşte kazanın nedeni

YHT kazasıyla ilgili rapor açıklandı! İşte kazanın nedeni

İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ında operasyon

İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ında operasyon

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mecidiyeköy'de metrobüs kazası: 2 yaralı

Mecidiyeköy'de metrobüs kazası!

Hatay Valiliği'nden CHP'li vekilin Reyhanlı patlaması açıklamasına yalanlama!

Hatay Valiliği'nden CHP'li vekilin Reyhanlı patlaması açıklamasına yalanlama!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan BM'deki PKK skandalı ile ilgili kritik görüşme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan BM'deki PKK skandalı ile ilgili kritik görüşme

Tartıştığı babasını pompalı tüfekle vurdu

Pompalı tüfek dehşeti! Tartıştığı babasına ateş açtı

İstanbul Kağıthane'de PTT şubesi soyuldu!

İstanbul'da hareketli dakikalar! Silahlı 2 kişi...

Üç gündür her yerde aranıyorlardı! Girne'de bulundular

Üç gündür her yerde aranıyorlardı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.