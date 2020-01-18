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  4.   /Geniş haber/ Metrobüsün motor kısmı yandı

  /Geniş haber/ Metrobüsün motor kısmı yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 16:27 | Son Güncelleme

ÇAĞLAYAN'da, seyir halindeki metrobüsün motor kısmında yangın çıktı.

Murat DELİKLİTAŞ-Oğuzcan YAZAR/İSTANBUL (DHA)- ÇAĞLAYAN'da, seyir halindeki metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Şoför kapıları açarak yolcuları tahliye ederken, yangın görevliler tarafından büyümeden söndürüldü.
Olay, Çağlayan metrobüs durağında sat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zincirlikuyu-Beylikdüzü seferini yapan metrobüs sürücüsü, Çağlayan durağından hareket ettiği sırada, aracın motor kısmından dumanlar çıktığını gördü. Metrobüsü durduran şoför, kapıları açarak yolcuları tahliye etti. Yangın, şoför ve duraktaki görevlilerce büyümeden söndürüldü. Söndürme çalışmaları sırasında metrobüs seferlerinde kısa süreli bir aksama yaşandı. Seferler, hasar gören metrobüsün yol bakım aracınca durak önündeki taralı alana çekilmesinin ardından normale döndü.

(FOTOĞRAF)

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