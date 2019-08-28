(Geniş haber) - Şarkıcı İrem Derici'ye taciz iddiasında 3 yıla kadar hapis istendi

Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) ŞARKICI İrem Derici'nin Harbiye'de oturduğu evin kapısına gelen ve daha sonra da çiçekle gelerek taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan ve adli kontrol kararıyla dün serbest bırakılan E.K. (33) hakkında jet iddianame düzenlendi. Savcılık, şüpheli E.K hakkında "Zincirleme olarak cinsel taciz" suçundan 4 ay 15 günden 3 yıla kadar hapis cezası talep etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, müşteki İrem Derici'nin ses sanatçısı olduğu, şüpheli E.K.'nın ise Derici'nin hayranı olduğu belirtildi. Şüphelinin 3 Haziran 2019 ile 6 Haziran 2019 tarihleri arasında müşteki İrem Derici'ye, "Günaydın aşkım, seviyorum seni, iyi geceler aşkım" şeklinde birçok mesaj göndererek tacizde bulunduğu kaydedildi. Şüphelinin 22 Ağustos 2019 tarihinde ise Derici'nin ikametine gittiği, ikamet önünde Derici'nin çalışanına "İrem Hanım'a aşığım" dediği, 26 Ağustos 2019'da ise yine eve giderek zili çaldığı, müştekiye ismiyle seslendiği belirtildi.