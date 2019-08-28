HABER

(Geniş haber) - Şarkıcı İrem Derici'ye taciz iddiasında 3 yıla kadar hapis istendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 16:23 | Son Güncelleme

ŞARKICI  İrem Derici'nin Harbiye'de oturduğu evin kapısına gelen ve daha sonra da çiçekle gelerek taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan ve adli kontrol kararıyla dün serbest bırakılan E.K.

Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) ŞARKICI İrem Derici'nin Harbiye'de oturduğu evin kapısına gelen ve daha sonra da çiçekle gelerek taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan ve adli kontrol kararıyla dün serbest bırakılan E.K. (33) hakkında jet iddianame düzenlendi. Savcılık, şüpheli E.K hakkında "Zincirleme olarak cinsel taciz" suçundan 4 ay 15 günden 3 yıla kadar hapis cezası talep etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, müşteki İrem Derici'nin ses sanatçısı olduğu, şüpheli E.K.'nın ise Derici'nin hayranı olduğu belirtildi. Şüphelinin 3 Haziran 2019 ile 6 Haziran 2019 tarihleri arasında müşteki İrem Derici'ye, "Günaydın aşkım, seviyorum seni, iyi geceler aşkım" şeklinde birçok mesaj göndererek tacizde bulunduğu kaydedildi. Şüphelinin 22 Ağustos 2019 tarihinde ise Derici'nin ikametine gittiği, ikamet önünde Derici'nin çalışanına "İrem Hanım'a aşığım" dediği, 26 Ağustos 2019'da ise yine eve giderek zili çaldığı, müştekiye ismiyle seslendiği belirtildi.

ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAK

İrem Derici'nin şüpheliden şikayetçi olduğu, şüphelinin ise eylemini ikrar ettiği anlatılan iddianamede, "Şüphelinin ses sanatçısı olan müştekiye yönelik aynı suç işleme kararı icrası kapsamında değişik zamanlarda mesaj attığı, evine gitmek suretiyle müştekiye aşık olduğunu ve müştekiyi sevdiğini belirterek müteselsilen cinsel tacizde bulunduğu anlaşılmıştır" ifadesine yer verildi. İddianamede, şüpheli E.K. hakkında "Zincirleme olarak cinsel taciz" suçundan 4 ay 15 günden 3 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame kabul edilirse şüpheli E.K. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

ADLİ KONTROL KARARIYLA SERBEST BIRAKILMIŞTI

Şarkıcı İrem Derici'nin şikayeti üzerine gözaltına alınan E.K. dün polis tarafından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilmişti. Savcılıkça ifadesinin alınmasının ardından E.K. "Cinsel taciz" suçundan adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. İstanbul 12. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan bekar olduğunu ve çiftçilik yaptığını söyleyen şüpheli E.K., ünlü şarkıcının evine 50 metre yakınına yaklaşmasının yasaklanması ve haftada bir gün ikametine en yakın karakola imza atması suretiyle adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

Sıcak bölgeden ilk fotoğraflar geliyor! Kıran-2 başladıSıcak bölgeden ilk fotoğraflar geliyor! Kıran-2 başladı
Muhtardan festival tepkisiMuhtardan festival tepkisi
Uzman onbaşıyı öldürmüşlerdi! Soruları gülerek yanıtladılarUzman onbaşıyı öldürmüşlerdi! Soruları gülerek yanıtladılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakanlık onay verdi! Resmen satıldı

Bakanlık onay verdi! Resmen satıldı

Kıran-2 Operasyonu başladı!

Kıran-2 Operasyonu başladı!

Korkunç olay! Cinsel istismar, darp, mermi yutturma...

Korkunç olay! Cinsel istismar, darp, mermi yutturma...

Rusya'dan Türkiye'ye ilişkin 'savaş uçağı' açıklaması

Rusya'dan Türkiye'ye ilişkin 'savaş uçağı' açıklaması

Giyim devinin adı değişti

Giyim devinin adı değişti

'Ne Davutoğlu'su, Davutoğlu kim?'

'Ne Davutoğlu'su, Davutoğlu kim?'

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Ne Antalya ne Muğla! Burayı gören hayran kalıyor

Ne Antalya ne Muğla! Burayı gören hayran kalıyor

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Kahreden haber: 3 asker şehit, 7 asker yaralandı

Kahreden haber: 3 asker şehit, 7 asker yaralandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Polis kılık değiştirdi! Çete çökertildi

Polis kılık değiştirdi! Çete çökertildi

Uzman onbaşıyı öldürmüşlerdi! Soruları gülerek yanıtladılar

Uzman onbaşıyı öldürmüşlerdi! Soruları gülerek yanıtladılar

Son dakika! Akdeniz'de korkutan deprem

Akdeniz'de korkutan deprem!

İğrenç olay! Genç kızın çığlıklarını duyunca kapıyı kırıp içeri girdiler

Genç kızın çığlıklarını duyunca kapıyı kırıp içeri girdiler

Çoban tarafından tesadüfen bulunan taş 55 milyon yıllık fosil çıktı!

Buğday tanesine benziyordu! Ne olduğu ortaya çıktı

Korku dolu anları anlattı: Gece korkudan uyuyamıyorum

Korku dolu anları anlattı: Gece korkudan uyuyamıyorum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.