HABER

/geniş haber/ Seyrantepe'de zincirleme trafik kazası

YAŞAM HABERLERİ  | 29.11.2018 16:24 | Son Güncelleme

 SEYRANTEPE'DE TEM yan yolda, 5 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

/geniş haber/ Seyrantepe'de zincirleme trafik kazası

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA) SEYRANTEPE'DE TEM yan yolda, 5 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada, bir sürücü hafif şekilde yaralandı. Araç geçişleri tek şeritten verilince Edirne yönünde trafik yoğunluğu yaşandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobil sürücüsü seyir halindeyken aniden durdu. Arkadan araçlarda kazaya karıştı. 5 aracın karıştığı kazada Abdurrahman Orhan adlı bir sürücü hafif şekilde yaralandı. Kaza sonrası trafik yoğunluğu yaşandı.

(FOTOĞRAF)

/geniş haber/ Seyrantepe'de zincirleme trafik kazası/geniş haber/ Seyrantepe'de zincirleme trafik kazası/geniş haber/ Seyrantepe'de zincirleme trafik kazası

PARTNERİçiniz ısınacak! Yaptığını görünce...İçiniz ısınacak! Yaptığını görünce...
- Pendik'te 500 bin liralık gasp kamerada- Pendik'te 500 bin liralık gasp kamerada
Fabrikada feci ölüm! İşçiler altında kaldıFabrikada feci ölüm! İşçiler altında kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

CHP'de Bülent Tezcan ittifak görüşmelerinden alındı!

CHP'de Bülent Tezcan ittifak görüşmelerinden alındı!

Avrupa'nın dev bankasına polis baskını! Arama yapılıyor

Avrupa'nın dev bankasına polis baskını! Arama yapılıyor

'Canım lahmacun çekiyor' deyip kayıplara karıştı! Gelin adayı çete üyesi çıktı

'Canım lahmacun çekiyor' deyip kayıplara karıştı! Gelin adayı çete üyesi çıktı

Çok konuşulacak ifadeler: 'Helal porno' kapıda

Çok konuşulacak ifadeler: 'Helal porno' kapıda

Otogazın litre fiyatında 6 kuruş indirim yapıldı

Otogazın litre fiyatında 6 kuruş indirim yapıldı

Ahmet Takan'dan flaş Binali Yıldırım iddiası: Beni Berat ve Bilal ile muhatap etmeyin!

Ahmet Takan'dan flaş Binali Yıldırım iddiası: Beni Berat ve Bilal ile muhatap etmeyin!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç ölüm! Gören kahroldu

Fabrikada feci ölüm! İşçiler altında kaldı

Lefkoşa'da güzellik uzmanı Özyazgan eski eşi tarafından çocuğunun gözleri önünde defalarca dövüldü

Hastane odasında dehşet! 'İçeri girdi, kapıyı kapattı ve...'

40 yıldır bir tanesini bile satamadı

40 yıldır bir tanesini bile satamadı

Balıkesir'de akılalmaz oyun: Tren vagonuna 'heyecan olsun' diye atlamışlar!

Böyle oyun mu olur? Çocuklardan biri bu halde, diğeri ise...

Kocasını aldattı, hamile kaldı sonrası akılalmaz!

Kocasını aldattı, hamile kaldı sonrası akılalmaz!

Araçla sınırı geçmek isterken yakayı ele verdi! Tam 7 milyon 140 bin lira

Tam 7 milyon 140 bin lira! Araçla sınırı geçmek isterken...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.