/ geniş haber / Şişli'de lüks otomobile silahlı saldırı: 2 ağır yaralı 

Zeki GÜNAL - Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ /İSTANBUL DHA - ŞİŞLİ'de lüks otomobilin içindeki kişilere silahlı saldırı düzenlendi. Sokak ortasındaki silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

Olay Şişli Merkez Mahallesi Perihan Sokak'ta meydana geldi. 34 YM 8167 plakalı lüks otomobile 3 kişi olduğu belirtilen saldırganlar tarafından ateş açıldı. Kurşun yağmuruna tutulan araçtaki Murat Bakaç'ın boynundan ve bacağından, Murat Çarık ise kafasından 2 kurşunla ve elinden yaralandığı öğrenildi. Saldırgan 3 kişi yaya olarak olay yerinden kaçtı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevkedildi. Durumu ağır olan yaralılar ambulansla hastaneye sevkedildi. Bu arada saldırıya uğrayan aracın 23 Eylül'de trafikten men edilği öğrenildi.

"3 KİŞİ KAÇTI"

Görgü tanığı bir kişi, "Silah sesi duyunca, sokağa doğru baktım. Sokaktan 3 kişi bu tarafa doğru geliyordu. İkisi sakallıydı. İki kişi yukarı kaçtı. Bir tanesi yaralıydı. Bir tanesi de aşağıya kaçtı. Üstünde iki mont vardı. Siyah olanı çıkarttı. İki arabanın arasına attı. İçindeki kamuflajlı bir monttu. Onu da ters çevirdi. Beyazdı astarı. Onunla da aşağıya kaçtı. Üstünde de mavi bir gömlek vardı. Rapçi gibi şapka takmışlardı. Birisi kaçarken şapkasını ve telefonunu düşürdü" dedi.

(FOTOĞRAF)

