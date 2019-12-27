HABER
  4. /geniş haber/ Sözcü Gazetesi davas'nda karar 

/geniş haber/ Sözcü Gazetesi davas'nda karar 

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 12:09 | Son Güncelleme

Özden ATİK / İstanbul, DHA - SÖZCÜ Gazetesi yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru, Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz ve gazetenin sahibi Burak Akbay'ın da aralarında bulunduğu 9 sanığın FETÖ'ye yardım davasında karar çıktı.

Özden ATİK / İstanbul, DHA - SÖZCÜ Gazetesi yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru, Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz ve gazetenin sahibi Burak Akbay'ın da aralarında bulunduğu 9 sanığın FETÖ'ye yardım davasında karar çıktı. Mahkeme oy birliğiyle verdiği kararında 7 sanık hakkında "FETÖ'ye yardım" suçundan ceza verdi. Burak Akbay'ın dosyası ayrılırken, sanık Mediha Olgun'un beraatine karar verildi.
İstanbul 37.Ağır Ceza Mahkemesi'nce oy birliğiyle alınan kararda, gazetenin sahibi sanık Burak Akbay'ın savunmasının alınmamış olması, sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararının beklenmekte olmasını dikkate alarak, sanık Burak Akbay hakkındaki dosyasının ayrılmasına karar verdi. Sanık Akbay hakkında yakalama kararının devamına hükmedildi.

ÇÖLAŞAN VE DOĞRU'YA 3 YIL 6 AY 15'ER GÜN HAPİS
Gazetenin yazarları sanıklar Emin Çölaşan ve Necati Doğru, "FETÖ silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 3 yıl 6 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırıldı.

GENEL YAYIN YÖNETMENİ METİN YILMAZ'A 3 YIL4 AY HAPİS
Heyet, internet sitesinin yayın yönetmeni sanık Mustafa Çetin ve gazetenin genel yayın yönetmeni sanık Metin Yılmaz hakkında da aynı suçtan 3 yıl 4'er ay hapis cezasına mahkum etti.

3 SANIK 2 YIL 1'ER AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI
Mahkeme heyeti, sanıklar Yücel Arı, Yonca Yücekaleli ve Bekir Gökmen Ulu hakkında ise aynı suçtan 2 yıl 1'er ay hapis cezası verdi.

BİR SANIĞA BERAAT
Diğer sanık Mediha Olgun hakkında ise dosya kapsamı, toplanan deliller, atılı suçun sanık tarafından işlenmediğinin sabit olmasını dikkate alarak beraatine karar verdi.

Kralı eleştirdi, 4 yıl hapis cezası aldı! Kralı eleştirdi, 4 yıl hapis cezası aldı!
Yozgat’ta kar yağışıYozgat’ta kar yağışı
Atatürk Garnizon Koşusu yapıldıAtatürk Garnizon Koşusu yapıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı: Yerli otomobilde detaylar belli oldu

Resmi Gazete'de yayımlandı: Yerli otomobilde detaylar belli oldu

Diyarbakır’da kadın cinayeti! Bebeği kucağındaydı...

Diyarbakır’da kadın cinayeti! Bebeği kucağındaydı...

Asgari ücreti belli oldu, Türk-İş toplantıyı terk etti: Kabul etmiyoruz!

Asgari ücreti belli oldu, Türk-İş toplantıyı terk etti: Kabul etmiyoruz!

Kazakistan'da yolcu uçağı düştü!

Kazakistan'da yolcu uçağı düştü!

'Milli Piyango biletini yırtmayın' uyarısı

'Milli Piyango biletini yırtmayın' uyarısı

AFAD'dan Kanal İstanbul açıklaması!

AFAD'dan Kanal İstanbul açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

MHP'den çok sert açıklama!

MHP'den çok sert açıklama!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Anayasa Mahkemesi'nden Kanal İstanbul kararı

Anayasa Mahkemesi'nden Kanal İstanbul kararı

İETT otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

İETT otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kız kaçırmaya gelenlere kurşun yağmuru! Yaralılar var

Kız kaçırmaya gelenlere kurşun yağmuru!

Van Gölü'ndeki tekne faciasıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı

Van Gölü'ndeki tekne faciasıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı

Yılbaşı öncesi Balıkesir'de DEAŞ operasyonu! Aralarında bomba uzmanı da var

Yılbaşı öncesi kritik DEAŞ operasyonu!

Karabük'te halk otobüsünden düşen kadın hayatını kaybetti

Halk otobüsünden düşen kadın hayatını kaybetti

Okul çıkışı eve gitmeyen Tolga her yerde aranıyor

Bir il Tolga'yı arıyor...

Son dakika: Wikipedia açılıyor

Wikipedia açılıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.