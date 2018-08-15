- (geniş haber) SULTANBEYLİ'DE HASTANE ÇATISINDA YANGIN 

Ramazan EĞRİ - istanbul DHA
Sultanbeyli'de bulunan özel bir hastanenin çatısında yangın çıktı.
Sultanbeyli'de bulunan özel hastanenin çatısında saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Hastalar hemen tahliye edildi.
Depo olarak kullanılan çatı katında başlayan yangına müdahale için Sultanbeyli, Yenişehir, Yenidoğan ve Kartal itfaiye grupları sevkedildi. Yangın yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.
Soğutma çalışması sürerken yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor
Görüntü Dökümü:
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-Yangından görüntüler
-İtfaiyenin müdahalesi
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