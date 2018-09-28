 (geniş haber ) - SULTANGAZİ'DE HUZUREVİNDE YANGIN

Alper KORKMAZ - Emin YEŞİL-Gökhan ÇELİK - Soner HASIRCAOĞLU- / İSTANBUL, (DHA) SULTANGAZİ'de 75. Yıl Mahallesi, Gazi Caddesi'ndeki Sultangazi Huzurevi'nde yangın çıktı. Binanın önündeki küçük bir alanda henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın dış cepheyi tamamen sardı. Bina alevler içinde kaldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Huzurevinde kalan yaşlılar tahliye edidi, dumandan etkilenenler ambulanslara alınarak ilk müdahale yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "İstanbul İtfaiyesi Sultangazi’de huzurevinde çıkan yangının saat 11.12'de ihbar edilmesiyle alarma geçti. Sultangazi grubu saat 11.13'te çıkış yaparak saat 11.16'da söndürme çalışmalarına başladı. Yangın bölgesine kısa sürede Gaziosmanpaşa, Alibeyköy, Bağcılar, Şişli, Turgutreis gruplarından İtfaiye birlikleri sevk edildi. Yangın saat 11.38'de kontrol altına alındı ve söndürüldü. 80 vatandaş tahliye edildi. Yangına 16 itfaiye aracı 48 personel müdahale etti" deniydi. Bir vatandaşın cep telefonuna yangının ilk anları yansıdı. Görüntülerde yangının zemin katta ufak çapta olduğu ve bir anda dış cepheyi kaplayıp, çatıya yansıdığı görüldü.

BAŞKAN ALTUNAY: YANGIN NEDENİNİ ARAŞTIRIYORUZ

Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra DHA’ya açıklama yapan Altunay “Yangın şu anda tamamen söndürüldü. Soğutma çalışmaları bitti. Binada kısmi hasarlar var. İçeride de bir takım tahribatlar olmuş. Gündüz olması bu yangının bir avantaj. Yaşlılar tamamen dışarı çıkarıldı. Ayrıca itfaiyenin de buraya yakın olması bizim için de ayrıca avantaj oldu. Daha çabuk müdahale edildi. Şu an tespitler yapıyoruz. Neden kaynaklandığını araştırıyoruz. Bir süre sonra bu da belli olacak. Biz belediye ekibi olarak tamamen buradayız. İçerideki odaların temizliği ve boya badanaları yapılıyor. Çalışmaları bugün bitireceğiz. Yaşlılarımız akşam kendi odalarında huzur içinde yatacaklar inşallah" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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EK GÖRÜNTÜ

-Yanan binanın havadan görüntüleri

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-Yangının ilk anları (cep telefonu kamerası ses sıkıntılı )

-Alev alev yanan bina

-İtfaiyenin müdahalesi

-Tahliye edilenler

-Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay'ın açıklamaları

-İçeriden görüntüler

