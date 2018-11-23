/geniş haber/  Ticaret Bakanı Pekcan'ı duygulandıran anlar 

Gökhan ÇELİK / İlkay DİKİCİ - İSTANBUL (DHA) TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, mezunu olduğu İstanbul Üsküdar Lisesi'ni ziyaret etti. Konuşmasında öğrencilere tavsiyelerde bulunan Bakan Pekcan, lisede okuduğu dönemde babası Rıza Kadayıfçı'nın okul idaresine yazdığı mektubun okunması ve sonrasında kendisine hediye olarak takdim edilmesi sırasında göz yaşlarına hakim olamadı.

24 Kasım Öğretmenler Günü arifesinde mezun olduğu Üsküdar Lisesi'ne gelen Ticaret Bakanı Pekcan'ı Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın ve okul idarecileri kapıda karşıladı. Ardından okulun spor salonuna geçen Pekcan'ı burada yüzlerce öğrenci karşıladı. Pekcan salonda bulunan öğretmenlerin tek tek "24 Kasım Öğretmenler Günü"nü kutlayarak çiçek verdi.

"BEN BU OKULU İKİNCİ OLARAK BİTİRDİM"

Programda kısa bir konuşma yapan Bakan Pekcan, "Burası benim de okulumdu. Benim zamanımda burası Üsküdar Kız Lisesi'ydi. Ben de burada beden dersleri yaptım. Çok güzel müzik derslerimiz vardı. Burası çok güzide bir okul. Sizlerde şanslısınız. Buraya geldiğimde gözlerim doldu. 11 yaşında Ruhsar burada devlet yatılı burslu okudum. İlk sene çok ağlardım. Onlar Manisa'daydılar. Dediler ki gel seni alalım sen dayanamıyorsun. Bende itiraz ettim ve okuyacağım dedim. Başarılı bir öğrenciydim. Öğretmenlerim çok iyiydi. Çok emekleri var üzerimizde. Bu liseyi ben ikincilikle bitirdim. O dönem babam birinci olmadım diye beni tebrik etmemişti" dedi.