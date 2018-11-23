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/geniş haber/  Ticaret Bakanı Pekcan'ı duygulandıran anlar 

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 15:20 | Son Güncelleme

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, mezunu olduğu İstanbul Üsküdar Lisesi'ni ziyaret etti.

Gökhan ÇELİK / İlkay DİKİCİ - İSTANBUL (DHA) TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, mezunu olduğu İstanbul Üsküdar Lisesi'ni ziyaret etti. Konuşmasında öğrencilere tavsiyelerde bulunan Bakan Pekcan, lisede okuduğu dönemde babası Rıza Kadayıfçı'nın okul idaresine yazdığı mektubun okunması ve sonrasında kendisine hediye olarak takdim edilmesi sırasında göz yaşlarına hakim olamadı.
24 Kasım Öğretmenler Günü arifesinde mezun olduğu Üsküdar Lisesi'ne gelen Ticaret Bakanı Pekcan'ı Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın ve okul idarecileri kapıda karşıladı. Ardından okulun spor salonuna geçen Pekcan'ı burada yüzlerce öğrenci karşıladı. Pekcan salonda bulunan öğretmenlerin tek tek "24 Kasım Öğretmenler Günü"nü kutlayarak çiçek verdi.

"BEN BU OKULU İKİNCİ OLARAK BİTİRDİM"
Programda kısa bir konuşma yapan Bakan Pekcan, "Burası benim de okulumdu. Benim zamanımda burası Üsküdar Kız Lisesi'ydi. Ben de burada beden dersleri yaptım. Çok güzel müzik derslerimiz vardı. Burası çok güzide bir okul. Sizlerde şanslısınız. Buraya geldiğimde gözlerim doldu. 11 yaşında Ruhsar burada devlet yatılı burslu okudum. İlk sene çok ağlardım. Onlar Manisa'daydılar. Dediler ki gel seni alalım sen dayanamıyorsun. Bende itiraz ettim ve okuyacağım dedim. Başarılı bir öğrenciydim. Öğretmenlerim çok iyiydi. Çok emekleri var üzerimizde. Bu liseyi ben ikincilikle bitirdim. O dönem babam birinci olmadım diye beni tebrik etmemişti" dedi.

"TÜRKİYE ORTA GELİR SEVİYESİNDEN YÜKSEK GELİR SEVİYESİNE TEKNOLOJİ İLE ÇIKACAK"
Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Ruhsar Pekcan, "Ne yaparsanız yapın hakkıyla doğrusuyla yapın. Mutlaka her şeyi okuyun. Türkiye orta gelir seviyesinden yüksek gelir seviyesine teknoloji ile geçecek. Teknolojiye, ihracata ağırlık verin. Katma değeri yüksek ürün tasarımına ve markalaşmaya önem veriyoruz" ifadelerini kullandı.
Bakanlığın projelerine de değinen Pekcan, "Bakanlığımızın İhtisas Serbest Bölgeleri. Burası fikri olan tüm öğrencilerimize ve gençlerimize açık. Ayrıca, 'kolaydestek.gov.tr' adlı sitemizden, desteklerimizi animasyonlarla anlaşılır bir şekilde anlatıyoruz. Esnaf, sanatkarın ve kadın kooperatiflerin kuruluşlarını desteklemeyi hedefledik. Esnaf ve sanatkar kobilerinin ihracatçı olmasını özendiriyoruz. Onlara e-ticaret eğitimleri veriyoruz. Tüm yurda ticaret destek ofisleri açıyoruz. Öncelikli olarak 16 ilde 25 noktada açacağız. Eximbank ihracatçımıza kredi desteği veriyor. Eximbank'ın da 12 ilde şubesini açtık ve 20'ye çıkaracağız bu sayıyı. Siz isteyin yeter ki" şeklinde konuştu.

GÖZ YAŞLARINA HAKİM OLAMADI
Konuşmanın ardından Bakan Pekcan, o dönem adı Üsküdar Kız Lisesi'nde okuduğu dönem babasının okul idaresine yazdığı mektubun kendisine hediye olarak takdim edilmesi sırasında göz yaşlarına hakim olmadı. Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek'in verdiği mektup sonrası kısa bir konuşma yapan Ticaret Bakanı Pekcan, "Babam 1998 yılında vefat etti. Vefatından bu yana hiç böyle bir mektup almadım. Bu mektubu yazdığından yeni haberim oldu ve babamdan yeni mektup almış gibi oldum. Çok teşekkür ederim" dedi.
Bakan Pekcan'ın babası Rıza Kadayıfçı'nın 48 yıl önce yazdığı mektupta şu ifadeler yer aldı:
"Okulunuz 1D sınıfında 1223 numaralı Ruhsar Kadayıfçı'nın babası olup 1969- 70 ders yılı 1. dönem süresince gösterdiği başarıya binaen tanzim edilen başarı belgesini kızım vasıtasıyla almış bulunmaktayım. Kızımın bu başarısını siz idareci ve öğretmenlerinin yüksek alaka ve samimiyetinin eseri olduğu tarafımca şüphesizdir. Bu başarının ilelebet devamında yine sizlerin yüksek yardımına ihtiyaç vardır. Bu sebeple kızımın halde ve istikbalindeki başarılarından muzahir olacağınızdan şüphe yoktur. Bir vesileyle bize intikal eden belge için hepinize sonsuz teşekkür ve en derin saygılarımla efendim"
Daha sonra beraberindekilerle okulu gezen Pekcan 12A sınıfında öğrencilerle bir süre sohbet etti.

(FOTOĞRAF)

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