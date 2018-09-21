(GENİŞ HABER) ULAŞTIRMA BAKANI TURHAN: (HALKALI-GEBZE BANLİYÖ HATTI) YIL SONUNDA İSTANBULLULARIN HİZMETİNE SUNACAĞIZ 

Haber-Kamera: Cansel KİRAZ- İdris TİFTİKCİ, İSTANBUL (DHA) Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Halkalı-Gebze Banliyö Hattı'nda incelemelerde bulundu. Turhan, "Eksik olan imalatlarımızı da tamamlayıp yıl sonunda bu projeyi İstanbulluların hizmetine sunacağız" dedi. "T1 VE T2 BANLİYÖ HATLARI İSTASYONLARI TAMAMLANDI" Ulaştırma ve Altyapı Bakanı M.Cahit Turhan Halkalı-Gebze Banliyö Hattı'nda incelemelerde bulundu. Turhan, test sürüşü için makinist koltuğuna oturdu ve hattın Operasyon Kontrol Merkezi'nde yaptığı incelemeler sonrasında basın açıklaması yaptı. "Yeni hat, istasyon ve sanat yapılarının işleri tamamlanmak üzeredir" diyen Turhan, "Gebze- Pendik arası kesimde T1 ve T2 Banliyö hatları istasyonları tamamlanmıştır. Sinyalizasyon sistemlerinin tesisi devam etmektedir. Projemizin gerçekleşme oranı yüzde 92 mertebesindedir. Banliyö hatlarının iyileştirilmesi tamamlandığında Gebze- Halkalı arası 3 hat olacak şekilde demiryolu teşkil edilecektir. 2 hat üzerindeki, Marmaray ile bütünleşmiş şekilde banliyö işletmesi yapılacaktır. 3'üncü hat üzerindeyse şehirlerarası ve yük taşımacılığı yapan yüksek hızlı tren işletmesi yapılabilecektir. Bu hattın hizmete girmesiyle Üsküdar- Sirkeci arasında seyahat süresi 4 dakikada olacaktır. Ayrılıkçeşme- Kazlıçeşme arası 13 buçuk dakika, Söğütlüçeşme- Yenikapı arası 12 dakikaya inecektir. Bostancı- Bakırköy arası 37 dakika, Gebze- Halkalı arası ise 115 dakikada seyahat edilebilecektir" şeklinde konuştu.

"38 ADET YENİ İSTASYONU HİZMETE SUNACAĞIZ" Gebze, Pendik, Maltepe, Bostancı, Söğütlüçeşme, Haydarpaşa, Bakırköy ve Halkalı istasyonlarında yüksek hızlı tren durabileceğini aktaran Bakan Turhan, "Yük trenleri ise, Pendik'ten Londra'ya kadar kesintisiz demiryolu hattıyla bağlanmış olacaktır. Yük trenleri, gece saatlerinde Boğaz geçişini kullanarak Asya- Avrupa arasındaki taşımacılık hizmetlerini yürütebilecektir. Yüksek hızlı trenin, Haydarpaşa bağlantısı da bu projemize dahil edilmiştir. 4 yol, 2 peron olarak tamamlanarak işletmeye almayı planlıyoruz. Bu bölgedeki arkeolojik kazılar, kurul ve müze denetiminde de devam ediyor. Asya yakasında Ayrılıkçeşme- Gebze arasındaki mesafe yaklaşık 44 kilometredir. Avrupa yakasında Kazlıçeşme ile Halkalı arası 19 buçuk kilometredir. Mevcut 2 hatlı demiryolu sistemi yerine 3 hatlı demiryolu sistemi teşkil edilecektir. 38 adet yeni istasyonu hizmete alacağız. Bu proje kapsamında 182 adet sanat yapısı inşa edilmiştir. Elektrifikasyon ve sinyalizasyon sistemi, Boğaz geçiş sistemi de dahil olmak üzere yine bu kapsamda tesis edilmiştir" dedi.