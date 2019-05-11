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(geniş haber) Uzaktan kumandalı yem teknesini kurtarmak için girdiği gölden çıkamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2019 11:42 | Son Güncelleme

 BÜYÜKÇEKMECE'de, göl kenarında balık tutan Ali Rıza Avcı (37), uzaktan kumandalı yem teknesini kurtarmak için girdiği Büyükçekmece Gölü'nden çıkamadı.

Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL, (DHA) - BÜYÜKÇEKMECE'de, göl kenarında balık tutan Ali Rıza Avcı (37), uzaktan kumandalı yem teknesini kurtarmak için girdiği Büyükçekmece Gölü'nden çıkamadı. İtfaiyenin dalgıç ekibinin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından gölden çıkarılan ve ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Ali Rıza Avcı hastaneye kaldırıldı.

Olay, Büyükçekmece Gölü'nde, sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 08.30 sıralarında göl kenarında balık tutan Ali Rıza Avcı (37), uzaktan kumandalı bir yem teknesi kullanıyordu. Göl yüzeyinde yüzdürdüğü yem teknesi sazlıklara takılınca, uzaktan kumanda ile getiremediği tekneyi kurtarmak için göle girdi. Kıyıdan metrelerce öteye açılan Avcı, bir süre sonra çırpınmaya başladı. Yem teknesini kurtarmak için girdiği gölde dibe batan Avcı'yı fark edenler, durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler arama ve kurtarma çalışması başlattı. İtfaiyenin dalgıç ekibinin yaklaşık bir saat süren çalışmaları sonucu Avcı, dibe battığı gölden çıkarıldı. İlk müdahalesi 112 Acil Servis ambulansında, olay yerinde yapılan Avcı, daha sonra Çatalca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Avcı'nın su yuttuğu ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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