/geniş haber/ Yaşar Büyükanıt son yolculuğuna uğurlandı  

Semih ÇALIŞKAN - Güven USTA - Can EROK - İSTANBUL, (DHA) - İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede solunum ve kalp yetmezliği nedeniyle 79 yaşında hayatını kaybeden Genelkurmay Eski Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt son yolculuğuna uğurlandı.

Büyükanıt için Büyük Selimiye Camii'nde öğle vakti düzenlenen törene Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, CHP Genel Başkan Yardımcısı Engin Altay, eski Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, eski Genelkurmay Başkanları Hüseyin Kıvrıkoğlu, Hilmi Özkök, Işık Koşaner ve İlker Başbuğ, eski ordu ve kuvvet komutanları, Yaşar Büyükanıt'ın kızı Bengü Büyükanıt Caymaz, torunları Bengisu ve Sarp Anıt Caymaz, damadı Ercan Caymaz ve çok sayıda vatandaş katıldı.

4 GÜN ÖNCE ÖLEN EŞİNİN YANINA DEFNEDİLDİ

Öğle namazı sonrası Yaşar Büyükanıt için cenaze namazı kılındı. Ardından Büyükanıt'ın Türk bayrağına sarılı tabutu askerlerin omzunda taşınarak top arabasına konuldu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Büyükanıt'ın ailesi top arabasının arkasından yürüdü. Düzenlenen askeri törenin ardından Yaşar Büyükanıt'ın cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'na götürülerek, kendisinden 4 gün önce hayatını kaybeden eşi Filiz Büyükanıt'ın mezarının yanına defnedildi. Yaşar Büyükanıt'a ait madalyalar askerler tarafından ailesine teslim edildi.