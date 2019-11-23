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/geniş haber/ Yaşar Büyükanıt son yolculuğuna uğurlandı  

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 15:49 | Son Güncelleme

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede solunum ve kalp yetmezliği nedeniyle 79 yaşında hayatını kaybeden Genelkurmay Eski Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt son yolculuğuna uğurlandı.

Semih ÇALIŞKAN - Güven USTA - Can EROK - İSTANBUL, (DHA) - İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede solunum ve kalp yetmezliği nedeniyle 79 yaşında hayatını kaybeden Genelkurmay Eski Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt son yolculuğuna uğurlandı.
Büyükanıt için Büyük Selimiye Camii'nde öğle vakti düzenlenen törene Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, CHP Genel Başkan Yardımcısı Engin Altay, eski Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, eski Genelkurmay Başkanları Hüseyin Kıvrıkoğlu, Hilmi Özkök, Işık Koşaner ve İlker Başbuğ, eski ordu ve kuvvet komutanları, Yaşar Büyükanıt'ın kızı Bengü Büyükanıt Caymaz, torunları Bengisu ve Sarp Anıt Caymaz, damadı Ercan Caymaz ve çok sayıda vatandaş katıldı.

4 GÜN ÖNCE ÖLEN EŞİNİN YANINA DEFNEDİLDİ
Öğle namazı sonrası Yaşar Büyükanıt için cenaze namazı kılındı. Ardından Büyükanıt'ın Türk bayrağına sarılı tabutu askerlerin omzunda taşınarak top arabasına konuldu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Büyükanıt'ın ailesi top arabasının arkasından yürüdü. Düzenlenen askeri törenin ardından Yaşar Büyükanıt'ın cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'na götürülerek, kendisinden 4 gün önce hayatını kaybeden eşi Filiz Büyükanıt'ın mezarının yanına defnedildi. Yaşar Büyükanıt'a ait madalyalar askerler tarafından ailesine teslim edildi.

"İYİ BİR KOMUTANDI, İYİ BİR ARKADAŞTI"
Törene katılan 26'ncı Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, "Değerli komutanım Yaşar Büyükanıt'ın vefatından dolayı büyük bir üzüntü duyuyorum. Çünkü beraberliğimiz hemen hemen 60 yıl. Beraber çalıştık, emrinde defalarca görev yaptım. Gerçekten üzüntüm büyük. Çok iyi bir insandı. Çok iyi bir askerdi. İyi bir komutandı, iyi bir arkadaştı. Türk Silahlı Kuvvetlerine çok büyük üstün hizmetler verdi. Vermiş olduğu hizmetler bence hiçbir zaman unutulmayacak. Ailesine baş sağlığı diliyorum. 4 gün evvel de biliyorsunuz eşini, Filiz hanımefendiyi kaybettik. Böyle iki vefatın üst üste gelmesi de tabii acıları daha çok derinleştirdi. Tekrar ben Türk milletine baş sağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı

"TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNE DAHA UZUN YILLAR IŞIK TUTACAKTIR"
24'üncü Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök, "Çok üzgünüz, Türk Silahlı Kuvvetlerine yarım asıra yakın hizmetleri oldu. Onun yaktığı ışık Türk Silahlı Kuvvetlerine daha uzun y

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