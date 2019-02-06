/geniş haber/ Yunanistan Başbakanı Çipras Ruhban okulunu ziyaret etti

Gülseli KENARLI - Güven USTA - Ali AKSOYER/ İstanbul DHA Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, 1844'de açılan ve 48 yıl önce kapatılan Heybeliada'daki Ruhban Okulu'nu ziyaret etti. Çipras'ın bu ziyaretiyle ilk kez bir Yunanistan başbakanı, ruhban okuluna gelmiş oldu.

Başbakanı Aleksis Çipras'ın Ayasofya'da sonra İstanbul'da ikinci durağı Heybeliada'da bulunan Ruhban Okulu oldu. Çipras, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, tarihçi İlber Ortay ve beraberindekilerle saat 12.00 sıralarında ruhban okuluna geldi. Çipras, ilk olarak okulun içinde bulunan kilisede, Fener Rum Patriği Bartolomeos'un yönettiği ayine katıldı.

ÇINAR AĞACI FİDANI DİKTİLER

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Ruhban Okulu'ndaki ayinin ardından, İbrahim Kalın ile birlikte okul bahçesine çınar fidanı dikti. Çipras ve Kalın daha sonra okulu ve kütüphaneyi gezdi ve Bartholomeos ile İlber Ortaylı'dan bilgi aldı.Gezinin ardından Çipras, Kalın ve Barholomeos okulda düzenlenen toplantıya katıldı.

"DİLERİM BU OKULA YAPACAĞIM GELECEK ZİYARET CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'LA BİRLİKTE OLUR"

Toplantıda bir konuşma yapan Çipras, "Başkan Erdoğan'la başlayan olumlu diyaloğun özellikle azınlık vakıflarının mallarını iade konusunda yapılan olumlu gelişmeler takdire şayan. Tek tanrılı dinler, ayrıştırıcı değil birleştirici olmalıdır. Buradaki Rum azınlığın, Batı Trakya'daki Müslüman azınlığın din yüzünden sıkıntı yaşamış olmaları üzücü şeyledir. Günümüzde iyileşmiş olduğunu görüyoruz. Çağdaş demokrasilerde insan haklarına saygı gibi kavramların önemli. Son yıllardaki olumlu diyaloglarımızın netice vermesini bekliyoruz. Türkiye'de ve Yunanistan'da bulunan Türk ve Rum azınlıkların haklarını karşılıklı bir şekilde korunmasını temenni ediyorum. Dilerim bu okula yapacağım gelecek ziyaret Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte olur ve beraber okulun açılışını yaparız" şeklinde konuştu.