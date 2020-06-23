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Genital Bölgeye Ağda Nasıl Yapılır? Nelere Dikkat Edilmeli?

sebboy sebboy
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Kişisel bakımına oldukça önem veren kadınların en hassas oldukları konulardan biri de ağda.

Genital Bölgeye Ağda Nasıl Yapılır? Nelere Dikkat Edilmeli?

Kişisel bakımına oldukça önem veren kadınların en hassas oldukları konulardan biri de ağda. Vücudun tüylerden temizlenebilmesi için pek çok yöntem vardır. Gelişen teknoloji artık lazer epilasyon yöntemiyle tüylerden kurtulmaya olanak tanıyor. İstenen her bölgeye rahatlıkla uygulanabilen bu yöntem kısa süre içerisinde tüylerden tamamen kurtulmayı sağlıyor. Ancak konu bikini bölgesi temizliği olduğunda lazer epilasyona genital bölgeye zarar vereceği şüphesiyle yaklaşan kadınların tercihi ister istemez ağda oluyor. Jilet ya tüy dökücü kremler yardımıyla da tüylerden kurtulmak mümkün ancak ağda tüylerin uzun süre çıkmasını engelleyen en etkili yöntem. Bikini bölgesi için ağda çeşitleri arasında bikini bölgesi ağda bantları, sir ağda ya da soğuk ağda bulunuyor.

Genital bölgenin temizliği için uygulanan en klasik yöntem olan ağda, düzenli bir şekilde yapıldığı takdirde kıl köklerini zayıflatır. Ağda uygulaması sonrası, jilet ve tüy dökücü kremlerde olduğu gibi kıl köklerinin beslenerek bir kıl kökünden 2-3 tane birden kıl çıkması durumu yaşanmaz. Acı çekmeden ağda yapabilmek için dikkat edilmesi gereken bazı noktaların yanı sıra ağda sonrası bakım konusuna da özen gösterilmesi gerekir. Peki evde sir ağda nasıl yapılır, püf noktaları nelerdir?

1. Hazırlık aşaması

genital bölge

Ağda işlemine başlamadan önce bikini bölgenizi temizleyin. Hatta vücudunuzu ölü derilerden arındırmak ve eğer batık oluşumu mevcutsa genital bölgeyi batıklardan temizlemek için vücut fırçası ya da kese kullanabilirsiniz. Ilık bir duş almak tüyleri yumuşatır ve ağdanın daha az acılı geçmesini sağlar. Yine tüyleri yumuşatmak ve ağdaya daha kolay yapışmalarını sağlamak için bikini bölgenize pudra sürün. Pudra, ağda sebebiyle tüylerin toplanmasına engel olarak, çekim işleminin acısız bir şekilde gerçekleşmesini sağlar. Ayrıca ağda için tüyler ne uzun ne de kısa olmalıdır. Tüy uzunluğunun 10 mm kadar olması idealdir.

2. Ağda sıcaklığını ayarlayın

ağda

Ağdayı ısıttıktan hemen sonra, ağda çok sıcakken sakın vücudunuza yapıştırmayın. Bir müddet ılımasını bekleyin. Özel bölge temizliği özen ve dikkat ister. Ağda ılık olmalıdır ki bikini bölgesi ağda yüzünden tahriş olmasın, kızarmasın. Aksi halde ağda işlemi işkenceye dönüşerek yarım kalabilir.

3. Ağda bezi kullanın

ağda kartuşu

Ağda kağıtları ağdayı elinize bulaşmadan çekmenizi sağlarken aynı zamanda ağda kağıdıyla çekme işlemi daha rahat olduğu işçin daha az acı çekersiniz. Ağda kağıtlarını ağda yapacağınız bölgeye uygun boyutlarda kesin. Bu sayede temizlemek istediğiniz bölge üzerinde daha rahat çalışabilirsiniz.

4. Ufak darbelerle yavaş yavaş alın

ağda

Genital bölge temizliği her zaman diğer bölgelere nazaran daha acı vericidir. Özellikle daha önce jiletle aldığınız genital bölge tüyleri oldukça sert ve köklü haldedir. Bu durumda ağda işlemi daha fazla acı verici olabilir. Ancak acıyı azaltmak için ağdayı kısım kısım sürün. Bu arada ağdayı sürerken tahta spatula kullanmaya özen gösterin. Metal olanları ısıyı geçirdiğinden acı çekmenize sebep olur. Küçük parçalara ayırdığınız ağda bezini bir çırpıda hızlıca çekin. Böylece yaşadığınız acı çok daha az olacaktır. Ağdayı çekerken eğer acı hissederseniz ağda yaptığınız bölgeye avuç içlerinizle baskı uygulayın. Kısa sürede acı hissi geçecektir.

5. Tüylerin yönünü belirleyin

ağda

Ağdayı mümkün olan en ince şekilde tüylerin çıkış yönüne sürmeniz gerekir. Eğer kalın bir tabaka halinde sürerseniz tüylerinizden ayırmanız da zor olur. Ağdayı çekerken ise tüylerin çıkış yönünün tersine çekmelisiniz. Aksi halde hem tüylerinizden kurtulamazsınız hem de ağda tüylerinize iyice yapışarak canınızın yanmasına sebep olur. Morluk ve tahriş olmaması için ağdayı tek seferde çekmeye özen gösterin.

6. Doktor eldiveni kullanın

doktor eldiveni

Ağda ile genital bölgedeki bazı yerlerin tüylerini almak biraz zor olabilir. Örneğin dudak kısmındaki tüyler ince ve uzun olduklarından o bölgedeki tüyleri almak biraz uğraştırır. Bir de o bölge daha yumuşak ve hassastır. Bu yüzden işinizi kolaylaştırmak için ağda işleminiz bittikten sonra doktor eldiveni ile kalan tüylerinizi toplamak en doğru yöntem olacaktır. Doktor eldivenini eczanelerden temin edebilirsiniz.

7. Ağdayı temizleyin

sir ağda yağı

Tüylerinizden arınma kısmı bittikten sonra sıra ağdayı temizlemeye geliyor. Bu aşama da oldukça önemlidir. Eğer sir ağda ile tüy temizliği yaptıysanız sir ağda yağları ile kusursuz bir şekilde ağda artıklarını temizleyebilirsiniz. Bu yağların içerisinde bulunan özel maddeler cildinizi besler ve tahriş olmasını engeller.

Sir ağda işleminden sonra en az 4 saat bikini bölgenize su değdirmemeniz gerekmektedir. Ayrıca ağda yapılan bölge hassas olduğu için o bölgeye kesinlikle 3 gün süreyle alkol içeren krem ya da losyon sürülmemelidir.

Eğer kullandığınız ağda ılık ağda ise cildinizden arındırmak için ılık sabunlu su kullanabilirsiniz. Sonrasında cildinizi nemlendirmek ve yumuşatmak için bebek yağı sürebilirsiniz.

Ağda işleminden sonra bir süre güneşten kaçınmak gerekir. Solaryuma girmek de lekelenmelere sebep olabileceği için çok risklidir.

Ağda Sonrası Tahriş ve Sivilce Oluşumu Nasıl Engellenir?

  • Ağda işlemi sonrası cilt kusursuz bir görünüme kavuşsa da bakımı iyi yapılmayan ve temiz tutulmayan cildin üzerinde tahriş, kaşınma, kırmızı noktalar, sivilce ya da enfeksiyon oluşma riski artabilir. Ağda sonrasında karşılaşılan bu durumların sebebi cildin zedelenerek kıl köklerinin zarar görmüş olmasıdır. Bu sorunun önüne geçmek için ağda işleminden sonra cilde nemlendirici krem sürmek cildi yumuşatır ve sivilce oluşumunu engeller.
  • Ağda işleminden önce genital bölgeye soğuk kompres uygulamak da etkili bir yöntemdir. Hem ağda acısını minimuma indirir hem de ağda sonrası gelişebilecek komplikasyonları önler.
  • Genital bölgeye yapılan ağda sonrası pamuklu ve sıkmayan iç çamaşırı giymek oluşabilecek kızarıklık ve tahrişin önüne geçer. Terlememeye ve sık çamaşır değiştirmeye özen gösterin.
  • Ağda sonrası havuza girmek enfeksiyon riskini artırır ve mikroplara davetiye çıkarır.
  • En önemlisi de ağda sonrası oluşan sivilceleri sıkmamak ve sivilcelerle oynamamak. Eğer sivilcelerle oynanırsa sivilceler iltihap kapabilir ve daha da çoğalarak acı verici bir hale gelebilir.
  • Eğer cildinize sivilce kremi ya da kırışık kremi sürdüyseniz o bölgeye ağda uygulamayın.
  • Eğer cildinizde yara ya da kesik mevcutsa o bölgeye ağda uygulamak yaranın enfeksiyon kapmasına sebep olabilir.
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