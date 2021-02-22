Genital uçuğa dikkat! Seks sırasında hızla yayılabilir, prezervatif kullanmak işe yarayabilir ama...

Genital herpes, cinsel yolla bulaşan yaygın bir enfeksiyondur. Enfekte bir kişinin genital derisinde (vajina, penis veya testisler) veya anüste kabarcıklara neden olabilir.
Genital herpes, Herpes Simpleks Virüsünden (ağızda uçuklara neden olan aynı virüs) kaynaklanır.
Semptomlar, genital deride görülmeleri dışında ağızdaki uçuklara benzer. Virüsün partnerinize yayılmasını önlemek için, seks yapmadan önce kabarcıkların ve yaraların iyileşmesini bekleyin. Prezervatif kullanmak bir miktar koruma sağlasa da virüs, prezervatifin kapatmadığı herhangi bir bölgeye bulaşabilir.
Uçuk hastalığı (Herpes Simplex), genital yolla da bulaşabilen bir DNA virüsüdür. Herpes Simplex 1 ve Herpes Simplex 2 olarak iki tür bulunmaktadır.
Herpes Simplex 1'in bulunduğu yer genellikle oral bölgelerde, Herpes Simplex 2 ise genital bölgede bulunmaktadır.
Herpes Simplex 1 virüsü oral seks ile genital bölgeye bulaşabilir. Buna karşılık Herpes Simplex 2 virüsü ise, normal cinsel ilişkiyle bulaşabilen bir virüs tipidir.
Genellikle hijyenin uygun olmadığı ortamlarda bulaşabilirler. Herpes Simplex 2 virüsünün, kuru bir ortamda 72 saat kadar yaşadığı görülmüştür. Klozetlerin çevresinde 2-3 saat kadar yaşadığı bilinmektedir. Bu tip bulaşma yolları da söz konusudur.
Genital uçuk, başlangıçta belirgin bir işaret vermeyebilir. Fakat bulaşmadan yaklaşık 2 hafta sonra ilk belirtiler ortaya çıkmaya başlar. Bu süre içerisinde küçük lezyonlar görülür.
Görülen lezyonların süresi 2-4 hafta kadar sürer. Bu süre içerisinde küçük lezyonlar yavaş yavaş gerilerler. Fakat bu durum vücudun direncine göre sık sık tekrarlanabilir. Her tekrarda şiddet daha azalmaktadır.
Ağrı veya kaşıntı. Enfeksiyon geçene kadar genital bölgenizde ağrı ve hassasiyet yaşayabilirsiniz.
Küçük kırmızı yumrular veya küçük beyaz kabarcıklar. Bunlar enfeksiyondan birkaç gün ila birkaç hafta sonra ortaya çıkabilir.
Ülserler. Bunlar, kabarcıklar patladığında ve sızdığında veya kanadığında oluşabilir. Ülserler idrara çıkmayı ağrılı hale getirebilir.
Uyuz. Ülserler iyileştikçe cilt kabuklanacaktır.
Kasıklarınızda şişmiş lenf düğümleri, baş ağrısı, kas ağrıları ve ateş gibi grip benzeri belirti ve semptomlarınız olabilir.
Kadınlarda vajinal bölge, dış cinsel organlar, serviks, rahim ağzı erkeklerde penis ve skrotumda (testis torbası) yaralar oluşabilir.
Uçukların tedavisi önem arz etmektedir. Antiviral ilaçlar kullanıldığı takdirde, hastanın kısa sürede iyileşmesi ve lezyonların gerilemesi söz konusudur.
Lezyonların üzerinde akut enfeksiyonlar oluşabilir. İlaçların yanında verilen kremler, pomatlar veya solüsyonlarla da akut enfeksiyon oluşumu engellenebilir.
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