Genital uçuğa dikkat! Seks sırasında hızla yayılabilir, prezervatif kullanmak işe yarayabilir ama...

Genital herpes, cinsel yolla bulaşan yaygın bir enfeksiyondur. Enfekte bir kişinin genital derisinde (vajina, penis veya testisler) veya anüste kabarcıklara neden olabilir.

Genital herpes, Herpes Simpleks Virüsünden (ağızda uçuklara neden olan aynı virüs) kaynaklanır.

Semptomlar, genital deride görülmeleri dışında ağızdaki uçuklara benzer. Virüsün partnerinize yayılmasını önlemek için, seks yapmadan önce kabarcıkların ve yaraların iyileşmesini bekleyin. Prezervatif kullanmak bir miktar koruma sağlasa da virüs, prezervatifin kapatmadığı herhangi bir bölgeye bulaşabilir.

GENİTAL UÇUK NASIL BULAŞIR?

Uçuk hastalığı (Herpes Simplex), genital yolla da bulaşabilen bir DNA virüsüdür. Herpes Simplex 1 ve Herpes Simplex 2 olarak iki tür bulunmaktadır.

Herpes Simplex 1'in bulunduğu yer genellikle oral bölgelerde, Herpes Simplex 2 ise genital bölgede bulunmaktadır.

Herpes Simplex 1 virüsü oral seks ile genital bölgeye bulaşabilir. Buna karşılık Herpes Simplex 2 virüsü ise, normal cinsel ilişkiyle bulaşabilen bir virüs tipidir.