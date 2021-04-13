Geniz akıntısı orucu bozar mı? Kusmak orucu bozar mı? Uzanmak (uyumak) abdesti bozar mı?

Bin aydan daha da hayırlı olarak kabul edilen Ramazan ayı bu gece ilk sahur ile başlıyor. Ramazan ayında orucun temel unsuru nefsi yeme ve içmeden mahrum bırakmaktır. Oruçluyken yapmak istediklerinden orucu bozulur diye endişe edenler için ise Diyanet merak edilen soruları yanıtladı.

GENİZ AKINTISI ORUCU BOZAR MI?

Dini fıkıh kitaplarında da bu konu açıklığa kavuşturulmakla birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından kabul gören görüş geniz akıntısının orucu bozmadığı yönündedir. Hanefi mezhebine göre " ağız dolusu bile olsa kendi isteği dışında kusmak, balgam ya da burun akıntısını yahut ağzı çalkaladıktan sonra kalan yaşlılığı tükürük ile yutmak orucu bozmamaktadır. " Dolayısı ile burun akıntısının yutulması orucu sakatlamamakta oruca herhangi bir zarar vermemektedir.

KUSMAK ORUCU BOZAR MI?

Diyanet tarafından yapılan resmi açıklama şu şekilde; Kendiliğinden kusmakla oruç bozulmaz. Ancak kişinin kendi isteği ve müdahalesiyle meydana gelen kusma, “ağız dolusu” olması hâlinde, orucu bozar.

Hz. Peygamber(s.a.s.), “Oruçlu kimse kendisine hâkim olamayarak kusarsa ona kaza gerekmez. Her kim de kendi isteği ile kusarsa orucunu kaza etsin.” (Ebû Dâvûd, Savm, 32; Tirmizî, Savm, 25) buyurmuştur.