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Geniz akıntısı orucu bozar mı? Kusmak orucu bozar mı? Uzanmak (uyumak) abdesti bozar mı?

13.04.2021 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bin aydan daha da hayırlı olarak kabul edilen Ramazan ayı dün gece ilk sahur ile başladı. Ramazan ayında orucun temel unsuru nefsi yeme ve içmeden mahrum bırakmaktır. Oruçluyken yapmak istediklerinden orucu bozulur diye endişe edenler için ise Diyanet merak edilen soruları yanıtladı. Peki, Geniz akıntısı orucu bozar mı? Kusmak orucu bozar mı? Uzanmak abdesti bozar mı?

Geniz akıntısı orucu bozar mı? Kusmak orucu bozar mı? Uzanmak (uyumak) abdesti bozar mı?

Bin aydan daha da hayırlı olarak kabul edilen Ramazan ayı bu gece ilk sahur ile başlıyor. Ramazan ayında orucun temel unsuru nefsi yeme ve içmeden mahrum bırakmaktır. Oruçluyken yapmak istediklerinden orucu bozulur diye endişe edenler için ise Diyanet merak edilen soruları yanıtladı.

GENİZ AKINTISI ORUCU BOZAR MI?

Dini fıkıh kitaplarında da bu konu açıklığa kavuşturulmakla birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından kabul gören görüş geniz akıntısının orucu bozmadığı yönündedir. Hanefi mezhebine göre " ağız dolusu bile olsa kendi isteği dışında kusmak, balgam ya da burun akıntısını yahut ağzı çalkaladıktan sonra kalan yaşlılığı tükürük ile yutmak orucu bozmamaktadır. " Dolayısı ile burun akıntısının yutulması orucu sakatlamamakta oruca herhangi bir zarar vermemektedir.

KUSMAK ORUCU BOZAR MI?

Diyanet tarafından yapılan resmi açıklama şu şekilde; Kendiliğinden kusmakla oruç bozulmaz. Ancak kişinin kendi isteği ve müdahalesiyle meydana gelen kusma, “ağız dolusu” olması hâlinde, orucu bozar.

Hz. Peygamber(s.a.s.), “Oruçlu kimse kendisine hâkim olamayarak kusarsa ona kaza gerekmez. Her kim de kendi isteği ile kusarsa orucunu kaza etsin.” (Ebû Dâvûd, Savm, 32; Tirmizî, Savm, 25) buyurmuştur.

Bununla birlikte, kustuğu için orucu bozuldu zannıyla yemeye içmeye devam eden kimsenin orucu bozulur. Böyle bir kimseye keffâret değil, gününe gün kaza gerekir.

UZANMAK , UYUMAK ABDESTİ BOZAR MI?

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, uykuya dalmak abdesti bozar mı sorusuna yanıt verdi. Hatipoğlu, bir kişinin uzanarak ya da sırtını bir yere dayayarak uyuya kalması halinde abdestin bozulacağını söyledi.

Nihat Hatipoğlu, yaptığı açıklamada "Eğer böyle yan tarafa uzanırsanız ya da sırtınızı bir yere dayarsanız abdestiniz bozulur. Ama diyelim ki bağdaş kuruyorsunuz ve hafif uykuya dalıyorsanız bu durumda abdest bozulmaz. Abdesti burada bozan uykudan çok kişinin gaz çıkarma ihtimalidir. Affınıza sığınıyorum. Kişi gaz çıkarttığında abdesti bozulur. Eğer böyle bir durumda olmadığında hafif uyuklama hali abdesti bozmaz." dedi.

ABDESTİ BOZAN HALLER


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