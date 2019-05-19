HABER

GEODER tarafından 19 Mayıs yürüyüşü yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 00:06 | Son Güncelleme

Çankırı’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Genç Oluşum Derneği (GEODER) tarafından yürüyüş düzenlendi.Düzenlenen yürüyüş kapsamında Kucaklama Taşı’ndan başlanılarak Anıt Alanı’nda sona erdi.

Çankırı’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Genç Oluşum Derneği (GEODER) tarafından yürüyüş düzenlendi.

Düzenlenen yürüyüş kapsamında Kucaklama Taşı’ndan başlanılarak Anıt Alanı’nda sona erdi. Yürüyüşe katılanlar ellerinde meşaleler ve Türk bayraklarıyla yürüdü. Anıt Alanı’nda katılımcılar tarafından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Batuhan Yeniköse tarafından Bayrak şiiri okundu. GEODER Başkanı Ahmet Mükerrem Ünal tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Ünal, yaptığı konuşmasında, "19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyorum. Bugünden tam yüz sene önce ülkemizin dört bir yanı düşman kuvvetleri tarafından sarılmış ve işgale uğramıştı. Dönemin Yunan muhalefeti ve gelecekti başbakanı Metaksas, şu öngörüde bulunmuştu: ’Küçük Asya’ya adım atmayın. Türklerin orduları, komutanları vardır ve kısa zamanda bize bunun bedelini ödetirler.’ Metaksas haklıydı, çünkü Türkler deruni devlet geleneği olan ve tarihini yaşamakla değil, yazmakla geçirmiş bir milletti. Samsun’a ilk adımla beraber, Türk milletinin üzerindeki bitkinliği ve ölü toprağını atmanın zamanı gelmişti. İşte, Mustafa Kemal Atatürk, Samsun’a çıkma ve milleti kurtuluşa inandırma kararını bu şartlar altında almıştı." dedi.

GEODER Başkanı Ahmet Mükerrem Ünal, "19 Mayıs’ın 100. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Millî Mücadelemizin eşsiz kahramanlarını ve geçmişten günümüze kadar bu vatan ve bayrak için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi saygı, şükran ve rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.
Düzenlenen yürüyüşe Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen de katıldı.

10 yılda 22 kez estetik ameliyat oldu! İşte son hali10 yılda 22 kez estetik ameliyat oldu! İşte son hali
Ekrem İmamoğlu İYİ Parti İl Başkanlığı'nın iftar programına katıldıEkrem İmamoğlu İYİ Parti İl Başkanlığı'nın iftar programına katıldı
Almanya'da Avrupa Türk İslam Birliği iftarıAlmanya'da Avrupa Türk İslam Birliği iftarı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kahreden haber! Beline bağladığı ip çözülünce...

Kahreden haber! Beline bağladığı ip çözülünce...

Yunan hücumbotunun tacizi görüntülendi

Yunan hücumbotunun tacizi görüntülendi

Fırtına, Kartal'ı avladı

Fırtına, Kartal'ı avladı

'Yemekteyiz' yarışmacısı Aybike Alev Yanar cezaevine girdi!

'Yemekteyiz' yarışmacısı Aybike Alev Yanar cezaevine girdi!

Görüntüler ülkeyi karıştırmıştı! Avusturya'da erken seçime gidiliyor

Görüntüler ülkeyi karıştırmıştı! Avusturya'da erken seçime gidiliyor

Yıldırım'dan slogan sorusuna yanıt: Demokrasinin güzelliği

Yıldırım'dan slogan sorusuna yanıt: Demokrasinin güzelliği

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Venüs, Boğa burcuna geçiyor!

Venüs, Boğa burcuna geçiyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendi

Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendi

100. yıl 19 Mayıs mesajları: Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı için en güzel resimli mesajlar

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

Kahreden haber! Beline bağladığı ip çözüldü, kanalda boğuldu

Kahreden haber! Beline bağladığı ip çözülünce...

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Aile müessesesi bozulursa toplum bozulur

'Aile müessesesi bozulursa toplum bozulur'

Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı

Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.