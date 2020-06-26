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George Floyd: ABD Temsilciler Meclisi polis reformu tasarısını onayladı, Trump veto tehdidinde bulundu

26.06.2020 12:53 | Son Güncelleme

Demokratların kontrolündeki Temsilciler Meclisi polis teşkilatında kapsamlı reformlar öngören tasarıyı onayladı fakat Cumhuriyetçilerin karşı çıktığı düzenlemenin yasalaşma şansı zayıf görünüyor.

George Floyd: ABD Temsilciler Meclisi polis reformu tasarısını onayladı, Trump veto tehdidinde bulundu

ABD Temsilciler Meclisi kanadı polis teşkilatında kapsamlı reformlar öngören George Floyd Adalet ve Polis Yasası adlı tasarıyı onayladı. Ancak tasarının Demokratların kontrolündeki Temsilciler Meclisi'nden sonra bu haliyle Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Senato'dan geçmesi zayıf bir ihtimal olarak görülüyor.

Yasa tasarısı Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada 181'e karşı 236 oyla kabul edildi. Cumhuriyetçi üyelerin büük çoğunluğu ise tasarıya karşı çıktı.

Tasarı 25 Mayıs'ta gözaltına alınırken polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyah Amerikalı George Floyd'un adını taşıyor.

ABD Başkanı Donald Trump ise tasarıyı yasalaşması halinde veto etme tehdidinde bulundu.

Senato'da çoğunluğa sahip Cumhuriyetçiler de kapsamı Demokratlarınki kadar radikal olmayan başka bir tasarı hazırladı.

ABD'de Black Lives Matter (Siyahların Hayatı Değerlidir) gösterilerinden biri

Demokratların tasarısında neler var?

Demokratların hazırladığı George Floyd Adalet ve Polis Yasası tasarısı, polis memurlarının, açılan davalarda doğrudan bireysel olarak tazminata mahkum edilebilmesini, polisin uyuşturucuyla mücadele amaçlı baskınlarında kapıyı çalmadan kırarak içeri girmesinin yasaklanmasını ve ordunun ihtiyaç fazlası donanımının polis teşkilatlarına verilmesi uygulamasına son verilmesini içeriyor.

Senato'daki Cumhuriyetçiler ise Temsilciler Meclisi'nin onayladığı reform tasarısını kabul etmiyor ve bunun kamu düzeninin sağlanmasını zorlaştıracak aşırı düzenlemeler içerdiğini söylüyorlar.

Uzlaşma ihtimali var mı?

Gerek Demokratlar gerekse Cumhuriyetçiler tarafından hazırlanan tasarılarda polisin nefes kesme yöntemini kullanmasına son veriyor, polis eğitim sürecinde değişiklikler getiriyor ve polislerin üzerlerinde kamera taşıması ve görevi suistimal etmekle suçlanan polislerin merkezi bir sisteme kaydedilmesi gibi ortak maddeler var.

Fakat Demokratlar, Cumhuriyetçilerin hazırladığı tasarının siyah Amerikalıların ihtiyacı olan güvenceleri sağlayamayacağını çünkü eyaletlerin ve polis teşkilatlarının kendi reformlarını yapmasını, veri toplama ve mali teşviklere bağladığını söylüyorlar.

Çarşamba günü Senato'daki Demokratlar, Cumhuriyetçilerin hazırladığı alternatif tasarının tartışmaya açılmasını engellediler.

Buna karşılık iki yasa tasarısı da Black Lives Matter (Siyahların Hayatı Değerlidir) kampanyasının talebi olan polis fonlarının bir kısmının diğer sosyal hizmetlere aktarılmasını içermiyor.

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