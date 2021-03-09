George Floyd Davasında Jüri Bilmecesi

Chauvin'in ikinci derecede cinayet ve kasıtsız adam öldürme suçlarından yargılanmasına Pazartesi günü başlanacaktı. Ancak Minnesota Temyiz Mahkemesi, geçtiğimiz Cuma günü, Hennepin İlçesi'nde görülmeye başlanacak davaya bakan Yargıç Peter Cahill'e, iddia makamının Chauvin aleyhinde üçüncü derecede cinayet suçlamasının yeniden gündeme alınması talebini değerlendirmesi talimatı vermişti. Bunun üzerine Yargıç Cahill, Pazartesi günü başlaması planlanan jüri seçimini ertelemişti.

Reuters haber ajansına göre dava, sivilleri öldüren polis memurlarının nadiren cezalandırıldığı ABD'de, siyahlara karşı şiddet kullanan polis memurlarının sorumlu tutulması açısından bir dönüm noktası haline geldi.

Minnesota Eyalet Başsavcılığı, mahkemeye, temyize giden konular çözüme ulaşmadan davanın başlayamayacağını düşündüklerini, davanın başlamasının geciktirilmesi için Yüksek Mahkeme'nin talimatını talep edebileceklerini bildirdi.

Yargıç Peter Cahill, Pazartesi günü, "Temyiz Mahkemesi bana aksi yönde talimat vermediği sürece devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

44 yaşındaki eski polis memuru Derek Chauvin, George Floyd'u öldürmekten suçlu bulunduğu takdirde işlediği en ağır suçtan 40 yıla kadar hapis cezası alabilir.

Chauvin ve beraberindeki diğer üç polis memuru, 25 Mayıs 2020'de sigara almak için 20 dolarlık sahte banknot kullandığı gerekçesiyle gözaltına aldıkları 46 yaşındaki siyah George Floyd'un hayatını kaybetmesinden bir gün sonra görevden alınmıştı.

Geniş güvenlik önlemleri alındı

Chauvin, geçtiğimiz Ekim ayında 1 milyon dolar olarak belirlenen kefalet bedelinin ödenmesi üzerine serbest bırakılmıştı. Chauvin'in Minneapolis kent merkezindeki Hennepin İlçe Hükümet Merkezi binası içindeki mahkeme salonunda görülecek davası için geniş güvenlik önlemleri alındı. Bina, davanın protesto eylemleri nedeniyle sekteye uğraması riski karşısında dikenli tel örgüyle ve beton barikatlarla çevrelendi.