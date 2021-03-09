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George Floyd Davasında Jüri Bilmecesi

09.03.2021 18:47 | Son Güncelleme:
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George Floyd Davasında Jüri Bilmecesi

Davada görev yapacak jürinin seçimine dün başlanacaktı ancak iddia makamının sanık hakkında üçüncü derecede cinayet suçlamasını ekleme girişimi jüri seçiminin bugüne ertelenmesine yol açtı

George Floyd'un ölümüne yol açmakla suçlanan beyaz polis memuru Derek Chauvin'in Minneapolis kentinde görülmeye başlanacak davasına bakan yargıç, jüri seçimine Salı günü başlanmasını planlıyor.

Reuters haber ajansına göre dava, sivilleri öldüren polis memurlarının nadiren cezalandırıldığı ABD'de, siyahlara karşı şiddet kullanan polis memurlarının sorumlu tutulması açısından bir dönüm noktası haline geldi.

Chauvin'in ikinci derecede cinayet ve kasıtsız adam öldürme suçlarından yargılanmasına Pazartesi günü başlanacaktı. Ancak Minnesota Temyiz Mahkemesi, geçtiğimiz Cuma günü, Hennepin İlçesi'nde görülmeye başlanacak davaya bakan Yargıç Peter Cahill'e, iddia makamının Chauvin aleyhinde üçüncü derecede cinayet suçlamasının yeniden gündeme alınması talebini değerlendirmesi talimatı vermişti. Bunun üzerine Yargıç Cahill, Pazartesi günü başlaması planlanan jüri seçimini ertelemişti.

Chauvin'in avukatları, Minnesota Eyalet Yüksek Mahkemesi'nden, yeni suçlamaların iddianameye eklenmemesini talep ediyor.

Minnesota Eyalet Başsavcılığı, mahkemeye, temyize giden konular çözüme ulaşmadan davanın başlayamayacağını düşündüklerini, davanın başlamasının geciktirilmesi için Yüksek Mahkeme'nin talimatını talep edebileceklerini bildirdi.
Yargıç Peter Cahill, Pazartesi günü, "Temyiz Mahkemesi bana aksi yönde talimat vermediği sürece devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

44 yaşındaki eski polis memuru Derek Chauvin, George Floyd'u öldürmekten suçlu bulunduğu takdirde işlediği en ağır suçtan 40 yıla kadar hapis cezası alabilir.

Chauvin ve beraberindeki diğer üç polis memuru, 25 Mayıs 2020'de sigara almak için 20 dolarlık sahte banknot kullandığı gerekçesiyle gözaltına aldıkları 46 yaşındaki siyah George Floyd'un hayatını kaybetmesinden bir gün sonra görevden alınmıştı.

Geniş güvenlik önlemleri alındı

Chauvin, geçtiğimiz Ekim ayında 1 milyon dolar olarak belirlenen kefalet bedelinin ödenmesi üzerine serbest bırakılmıştı. Chauvin'in Minneapolis kent merkezindeki Hennepin İlçe Hükümet Merkezi binası içindeki mahkeme salonunda görülecek davası için geniş güvenlik önlemleri alındı. Bina, davanın protesto eylemleri nedeniyle sekteye uğraması riski karşısında dikenli tel örgüyle ve beton barikatlarla çevrelendi.

Yüzlerce ırkçılık karşıtı gösterici, Pazartesi günü mahkeme binası civarındaki caddelerde sloganlar attı, trafiğin akışında aksaklıklara neden oldu. Minnesota Ulusal Muhafız Birliği'nden bölgeye sevkedilen az sayıda asker, gösterileri uzaktan izledi.

Yargıç Peter Cahill, Amerika çapında büyük yankı uyandıran davada tarafsız bir jüri oluşturmanın zorluklarını gözönünde bulundurarak jüri seçimine üç haftalık süre ayırdı.

Mahkeme, jüri adaylarına olağandışı derecede ayrıntılı, 16 sayfalık bir anket gönderdi. Ankette olası jüri üyelerine Floyd'un ölümü hakkında ne bildikleri ve Siyahların Hayatı Önemlidir (Black Lives Matter) hareketi hakkında ne düşündükleri soruldu.

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