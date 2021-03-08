George Floyd Davasında Jüri Seçimi Ertelendi

Geçen yıl Mayıs ayında siyah George Floyd'u yere yatırıp boynuna bastırarak nefes almasını engelleyen beyaz polis memuru Derek Chauvin'in davası başlıyor. Minnesota eyaletindeki davada görev yapacak 12 kişilik jürinin Pazartesi günü başlaması planlanan seçimi, en az bir günlüğüne ertelendi. Associated Press ajansının haberine göre, davaya bakan Yargıç Peter Cahill, buna gerekçe olarak, Chauvin aleyhindeki üçüncü derecede cinayet suçlamasının yeniden dava kapsamına alınmasıyla ilgili temyiz sürecinin devam etmesini gösterdi. Yargıç Cahill, Derek Chauvin'in suçlu bulunmasını talep eden yüzlerce gösterici mahkeme binası önünde protesto gösterisi düzenlediği sırada yaptığı açıklamada, Chauvin aleyhinde üçüncü derecede cinayet suçlaması getirme hükmüne varma konusunda yetki sahibi olmadığını, meselenin temyizde olduğunu söyledi. Yargıç Cahill, jüri seçiminin Pazartesi günü başlamasına karar vermişti. Ancak iddia makamı, Chauvin aleyinde yeniden üçüncü derecede cinayet suçlamasında bulunabilmek için Temyiz Mahkemesi'nin müdahalesini talep edeceklerini kaydetti. Bunun üzerine Yargıç Cahill, tüm jüri adaylarını evlerine gönderdi.

Hukuk uzmanları, Chauvin'in yeniden üçüncü derecede cinayetle suçlanmasının davanın sonunda suçlu bulunması olasılığını yükselteceğini kaydediyor. Chavin'in avukatı Eric Nelson, Temyiz Mahkemesi'nin Yargıç Cahill'in müvekkili hakkındaki üçüncü derecede cinayet suçlamasını gözönüne alma talimatını değerlendirmesi için Minnesota Eyalet Yüksek Mahkemesi'ne başvuracağını söyledi. Derek Chauvin, Floyd'un ölümünde ikinci derecede cinayet ve kasıtsız adam öldürmeyle suçlanıyor. Jüri seçiminin en az 3 hafta sürmesi bekleniyor. Bu süreçte hem savcılık makamı hem de savunma, kendilerine karşı önyargılı olabileceğini düşündükleri jüri üyesi adayları eleyerek 12 kişilik nihai jüri listesini oluşturacak. Eski savcı Susan Gaertner, "Konuyla ilgili hiçbir bilgisi ya da fikri olmayan jüri üyelerini de istemezsiniz çünkü bu, dünyadan tamamen kopuk oldukları anlamına gelir. Asıl istediğiniz, mahkeme salonuna girmeden önce kafalarındaki görüşleri bir kenara bırakabilen ve her iki tarafı da eşit ve adil şekilde dinleyebilecek jüri üyeleridir" dedi.

Siyah George Floyd, 25 Mayıs'ta, beyaz polis memuru Derek Chauvin'i karnının üzerinde kelepçeli olarak yere yatırması ve dokuz dakika boyunca diziyle boynuna bastırması sonucu hayatını kaybetmişti. Floyd'un ölümü, Minnesota eyaletindeki Minneapolis başta olmak üzere birçok büyük kentte infial yaratmış, ırksal eşitlik hesaplaşmasının odak noktasını oluşturduğu protesto gösterilerinin patlak vermesine yol açmıştı. Diğer üç polisin davası Ağustos ayında başlayacak Chauvin ve beraberindeki üç polis memurunun işine son verilmişti. Diğer üç polis memurunun Chauvin'e yardım ettikleri suçlamasıyla yargılanmasına Ağustos ayında başlanacak. Derek Chauvin'in avukatı Eric Nelson, davanın duruşma öncesinde kamuoyunda büyük dikkat çekmesi ve Minneapolis kentinde meydana gelen şiddet içerikli sosyal çalkantılar nedeniyle davanın görüleceği Hennepin İlçesi'nde tarafsız üyelerden oluşan bir jüri kurmanın imkansız olduğunu kaydetti. Ancak Yargıç Peter Cahill, geçen yıl yaptığı açıklamada, davayı başka bir ilçeye aktarmanın tarafsız jüri bulma sorununu çözmeyeceğini çünkü "Minnesota eyaletinde duruşma öncesi tartışmalara maruz kalmayan tek bir köşe bile olmadığını" söyledi.

En az 18 yaşında, ABD vatandaşı ve Hennepin İlçesi sakini olmak zorunda olan olası jüri üyelerine, dava hakkında ne kadar bilgi sahibi olduklarına ve herhangi bir yargıya varıp-varmadıklarına ilişkin soruların yer aldığı anketler gönderildi. Olası jüri üyelerine biyografik ve demografik bilgilerin yanısıra polisle geçmişte olan iletişimlerine, polis şiddeti karşıtı protesto eylemlerine katılıp-katılmadıklarına ve yargı sisteminin adil olduğuna inanıp-inanmadıklarına ilişkin sorular da yöneltildi. Olası bir jüri üyesinin Floyd'un tutuklandığını gösteren video kaydını ne sıklıkla izlediği, protesto eylemlerinde pankart taşıyıp-taşımadığı ve pankartta ne yazdığı gibi sorularsa çok daha ayrıntılıydı. Savunma avukatı Mike Brandt, savcıların Siyahların Yaşamı Önemlidir (Black Lives Matter) hareketine sempati besleyen, Chauvin'in avukatlarınınsa polisi destekleyen jüri üyeleri seçmeye çalışacağını söylüyor. Tipik jüri seçimi sürecinin aksine Chauvin'in davasında görev yapacak jüri üyeleri, grup olarak değil, teker teker sorguya çekilecek. Yargıç, iddia makamı ve savunma avukatı, jüri adaylarına ayrı ayrı sorular soracak. Savunma, herhangi bir gerekçe belirtmeksizin en fazla 15 olası jüri üyesine karşı çıkabilecek. İddia makamıysa en fazla 9 jüri adayına itiraz edebilecek. İddia makamı ve savunma, karşı tarafın olası bir jüri üyesini diskalifiye etme gerekçesinin sadece ırk ya da cinsiyete dayalı olduğuna inanması durumunda bu itirazlara karşı çıkabilecek.