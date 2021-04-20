George Floyd Davasında Karar Bekleniyor

George Floyd’un ölümü ile ilgili davada haftalardır iddia makamı ve savunmayı dinleyen jüri üyeleri bir karara varmak için görüşmelerini sürdürüyor. Floyd’un ailesini arayan ABD Başkanı Joe Biden davada doğru kararın çıkması için dua ettiğini söyledi. Siyah George Floyd’un boğazına diziyle 9 dakika 29 saniye boyunca bastıran ve onu nefessiz bırakarak ölümüne yol açmakla suçlanan beyaz polis memuru Derek Chauvin’in yargılandığı davada, altısı beyaz 12 kişiden oluşan jürinin kararı bekleniyor. Jüri üyelerinin yedisi kadın, beşi de erkek. Jüri üyeleri aralarında doktor, adli tıp uzmanı, polis memurları, görgü tanıkları ve George Floyd’a yakın kişilerin de olduğu 45 tanığın mahkemede verdiği ifadeleri değerlendirecek. Biden: “Doğru karar için dua ediyorum” Beyaz Saray da jüri üyelerinin alacağı karara odaklanmış durumda. ABD Başkanı Joe Biden Pazartesi günü George Floyd’un ailesini aradı. ABD Başkanı, bugün yaptığı açıklamada Derek Chauvin’in yargılandığı davada doğru kararın çıkması için dua ettiğini söyledi.

Biden, “Hissettikleri baskı ve endişeyi tahmin edebiliyorum. İyi bir aile. Nasıl bir karar çıkarsa çıksın, barış ve huzur çağrısı yapıyorlar. Kararın doğru bir karar olması için dua ediyorum. Benim görüşüme göre, sağlam delil var. Jüri inzivaya çekilmiş olmasa bunu söylemezdim” dedi. NBC televizyonuna konuşan George Floyd’un kardeşi Philonise Floyd da Başkan Biden’la yaptıkları telefon görüşmesiyle ilgili, “Aileden birini kaybetmenin nasıl bir şey olduğunu biliyor. O nedenle bizim için dua ettiğini söyledi” sözleriyle anlattı. Biden yönetimi eyalet yetkilileri ve yerel yetkililerle karar öncesinde istişare içinde. ABD Başkanı Biden, “Bir spekülasyonda bulunmayacağım. Bölgede halkın çoğunun destekleyeceği bir kararın ve sonucun olacağı konusunda umutluyum. Beklentim ve umudum bu yönde” ifadelerini kullanmıştı. Jüri ortak bir karara varmak zorunda Derek Chauvin ikinci derece kasıtsız adam öldürmekle ve üçüncü derece cinayetle suçlanıyor. Chauvin ikinci derece kasıtsız adam öldürmekten suçlu bulunması halinde 40 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir. Chauvin’in suçlu bulunması için jüri üyelerinin ortak bir karara varması gerekiyor.

Kongre üyesinin sözlerine tepki California eyaletini temsil eden Demokrat Kongre üyesi Maxine Waters, Cumartesi günü davadan çıkacak karar öncesinde toplanan göstericilere sokakta kalmaya devam etmeleri ve Chauvin’in beraat etmesi halinde daha fazla meydan okumaları çağrısında bulunmuştu. Siyah Kongre üyesi Waters, sosyal medyada paylaşılan görüntüde, “Sokakta kalmaya devam etmeli ve adalet istemeliyiz. Konuşulan onca şeyden sonra suçlu bulunduğu yönünde bir karar çıkmasını istiyoruz. Hiçbir şey olmazsa o zaman yalnızca sokakta kalmaya devam etmemiz gerektiğini değil adalet için de savaşmamız gerektiğini anlayacağız” ifadelerini kullanmıştı. Bazı Cumhuriyetçi Kongre üyeleri, polis tarafından öldürülen Daunte Wright’ın ailesine destek vermek üzere Minnesota eyaletinin Brooklyn Center kentine giden Waters’ın bu sözleriyle şiddeti teşvik ettiğini iddia etti. Derek Chauvin’in yargılandığı davaya bakan yargıç Cahill, Kongre üyesi Maxine Waters’ın sözlerini eleştirerek, “Keşke seçilmiş yetkililer bu davayla ilgili özellikle de hukukun üstünlüğüne ve yargıya saygı göstermeyen bir şekilde konuşmasa” dedi.