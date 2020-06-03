George Floyd - Dünya liderlerinden Floyd'un öldürülmesine ve protestolardaki polis şiddetine tepki

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass, "dehşet verici ve şoke edici" olarak nitelendirdiği George Floyd'un ölümünün ardından patlak veren "barışçıl protestoların anlaşılabilir ve meşru olduğunu" söyledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da protestolar sırasında TRT World çalışanına bir saldırı düzenlendiğini kaydederek, kınama açıklaması yayımladı. "Basın özgürlüğü, demokrasinin bel kemiğidir" diyen Altun, endişelerini ABD makamlarıyla paylaşacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen hafta, Twitter üzerinden yaptığı İngilizce açıklamada, "ABD'nin Minneapolis kentinde işkence sonucu George Floyd'un ölümüne yol açan ırkçı ve faşist yaklaşım sadece hepimizi derinden yaralamakla kalmadı, ayrıca dünya çapında karşı çıktığımız adaletsiz düzenin en acılı tecellilerinden biri oldu" dedi.

ABD'de siyah Amerikalı George Floyd'un bir polis memuru tarafından öldürülmesinin ardından ülke çapında patlak veren ırkçılık karşıtı protesto gösterileri sürerken, dünya liderlerinden de ABD'de yaşanan olaylarla ilgili açıklamalar geliyor.

Mass sözlerini, "Umarım bu barışçıl protestolar daha fazla kaos ve şiddetle gölgelenmez" şeklinde sürdürdü.

Gazetecilerin güvenliklerini tehlikeye atmadan işlerini yapabilmeleri gerektiğini de vurgulayan Mass, "Demokratik devletler basın özgürlüğünü ve hukukun üstünlüğünü korumada en üst standartları uygulamalılar" dedi.

https://twitter.com/GermanyDiplo/status/1267850321885376512

Kanada Başbakanı Justin Trudeau ABD Başkanı Donald Trump'ın protestolar karşısındaki tutumuna ilişkin görüşleri sorulduğunda bir süre düşündükten sonra, "Hepimiz dehşet ve hayret içerisinde ABD'de olanları izliyoruz" dedi.

Trudeau, "Dinleme zamanı, yıllar ve on yıllar süren gelişmeye rağmen hangi adaletsizliklerin devam ettiğini öğrenme zamanı" dedi. "Kanadalılar olarak bizim de kendi sorunlarımızla yüzleşmemiz gerekiyor" dedi ve ülkesinde de "sistematik ayrımcılık" olduğunu söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, "Moskova'nın ABD'deki protestoları takip eden uluslararası gazetecilere, bunlara Ruslar da dahil, Amerikan kolluk görevlileri tarafından uygulanan şiddet karşısında çok öfkelendiği" kaydedildi. Bakanlık, gazetecilere yönelik polis şiddetinin durması için Washington'ı "acil önlemler almaya" çağırdı.