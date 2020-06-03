HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. George Floyd - Dünya liderlerinden Floyd'un öldürülmesine ve protestolardaki polis şiddetine tepki

George Floyd - Dünya liderlerinden Floyd'un öldürülmesine ve protestolardaki polis şiddetine tepki

03.06.2020 02:14 | Son Güncelleme

ABD'de siyah Amerikalı George Floyd'un bir polis memuru tarafından öldürülmesinin ardından ülke çapında patlak veren ırkçılık karşıtı protesto gösterileri sürerken, dünya liderlerinden de ABD'de yaşanan olaylarla ilgili açıklamalar geliyor. Avrupa Birliği (AB), Floyd'un ölümünü, "aşırı güç kullanımı" olarak nitelendirdi. BM ise "Virüs, uzun zamandır görmezden geldiğimiz endemik eşitsizlikleri ortaya seriyor" dedi.

George Floyd - Dünya liderlerinden Floyd'un öldürülmesine ve protestolardaki polis şiddetine tepki

ABD'de siyah Amerikalı George Floyd'un bir polis memuru tarafından öldürülmesinin ardından ülke çapında patlak veren ırkçılık karşıtı protesto gösterileri sürerken, dünya liderlerinden de ABD'de yaşanan olaylarla ilgili açıklamalar geliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen hafta, Twitter üzerinden yaptığı İngilizce açıklamada, "ABD'nin Minneapolis kentinde işkence sonucu George Floyd'un ölümüne yol açan ırkçı ve faşist yaklaşım sadece hepimizi derinden yaralamakla kalmadı, ayrıca dünya çapında karşı çıktığımız adaletsiz düzenin en acılı tecellilerinden biri oldu" dedi.

https://twitter.com/RTErdogan/status/1266125721128316931

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da protestolar sırasında TRT World çalışanına bir saldırı düzenlendiğini kaydederek, kınama açıklaması yayımladı. "Basın özgürlüğü, demokrasinin bel kemiğidir" diyen Altun, endişelerini ABD makamlarıyla paylaşacağını kaydetti.

https://twitter.com/fahrettinaltun/status/1267548855769448450

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass, "dehşet verici ve şoke edici" olarak nitelendirdiği George Floyd'un ölümünün ardından patlak veren "barışçıl protestoların anlaşılabilir ve meşru olduğunu" söyledi.

Mass sözlerini, "Umarım bu barışçıl protestolar daha fazla kaos ve şiddetle gölgelenmez" şeklinde sürdürdü.

Gazetecilerin güvenliklerini tehlikeye atmadan işlerini yapabilmeleri gerektiğini de vurgulayan Mass, "Demokratik devletler basın özgürlüğünü ve hukukun üstünlüğünü korumada en üst standartları uygulamalılar" dedi.

https://twitter.com/GermanyDiplo/status/1267850321885376512

Kanada Başbakanı Justin Trudeau ABD Başkanı Donald Trump'ın protestolar karşısındaki tutumuna ilişkin görüşleri sorulduğunda bir süre düşündükten sonra, "Hepimiz dehşet ve hayret içerisinde ABD'de olanları izliyoruz" dedi.

Trudeau, "Dinleme zamanı, yıllar ve on yıllar süren gelişmeye rağmen hangi adaletsizliklerin devam ettiğini öğrenme zamanı" dedi. "Kanadalılar olarak bizim de kendi sorunlarımızla yüzleşmemiz gerekiyor" dedi ve ülkesinde de "sistematik ayrımcılık" olduğunu söyledi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, "Moskova'nın ABD'deki protestoları takip eden uluslararası gazetecilere, bunlara Ruslar da dahil, Amerikan kolluk görevlileri tarafından uygulanan şiddet karşısında çok öfkelendiği" kaydedildi. Bakanlık, gazetecilere yönelik polis şiddetinin durması için Washington'ı "acil önlemler almaya" çağırdı.

Açıklamada, Washington'daki protestolar sırasında polis müdahalesi sırasında Sputnik çalışanı Nicole Roussell'in yaralandığı belirtildi.

Washington'da Beyaz Saray önünde Pazartesi günü meydana gelen protestolar sırasında Avustralya kanalı için çalışan bir muhabir ve kameramanın polis saldırısına uğraması sonucu, Avustralya hükümeti harekete geçti.

Avustralya Başbakanı Scott Morison, büyükelçilikleri aracılığıyla olayla ilgili inceleme başlatacaklarını açıkladı.

Olayı uzaktan gösteren görüntülerde, göstericilere müdahalenin başlamasının ardından, bir polisin gelerek, Avustralya merkezli 7News kameramanı Tim Myers'in göğsüne ve muhabir Amelia Brace'in copla sırtına vurduğu görülüyor.

Saldırı sırasında gazeteciler, canlı yayındaydı.

AB: George Floyd'un ölümü aşırı güç kullanımı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, George Floyd'un ölümünü, "aşırı güç kullanımı" olarak nitelendirdi.

Borrell, "Barışçıl gösteri hakkını destekliyor ve aynı zamanda şiddeti ve her türlü ırkçılığı kınıyoruz, tabii ki, gerilimin düşmesi çağrısı yapıyoruz" dedi.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, protestoların dünya çapında koronavirüsün etnik azınlıklar üzerinde "yıkıcı bir etki" bıraktığı sırada geldiğine dikkat çekti.

Bachelet, şu açıklamayı yaptı:

"Virüs, uzun zamandır görmezden geldiğimiz endemik eşitsizlikleri ortaya seriyor. ABD'de, George Floyd'un ölümüyle tetiklenen protestolar sadece beyaz olmayanlara karşı polis şiddetini ortaya sermiyor, aynı zamanda sağlık, eğitim, istihdam ve endemik ırkçı ayrımcılığı da gözler önüne seriyor."

İngiltere'de bir hükümet sözcüsü, "Görmekte olduğumuz şiddet açıkçası endişe verici… insanların barışçıl bir şekilde protesto etmelerine izin verilmeli" dedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, "ABD'de etnik azınlıklara karşı ırkçılık Amerikan toplumunun kronik hastalığı" açıklamasında bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musavi ise, Amerikan halkına "Dünya sizin çığlığınızı duydu. Dünya sizin yanınızda" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Mavi bayraklı! Van Gölü plajı yeni sezon için hazır Mavi bayraklı! Van Gölü plajı yeni sezon için hazır
Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye skandal tehditYunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye skandal tehdit
Fare yetiştirmeleri için çiftçilere teşvik ödemesi yapıldıFare yetiştirmeleri için çiftçilere teşvik ödemesi yapıldı

En Çok Okunan Haberler

1,5 metre uzunluğunda! Yılan sandılar bakın ne çıktı

1,5 metre uzunluğunda! Yılan sandılar bakın ne çıktı

Kafa kafaya facia! Yolcular, çaya uçtu

Kafa kafaya facia! Yolcular, çaya uçtu

F.bahçe'nin yeni teknik direktörünü açıkladılar!

F.bahçe'nin yeni teknik direktörünü açıkladılar!

81 il valiliğine gönderildi: İdari izinli sayılacaklar

81 il valiliğine gönderildi: İdari izinli sayılacaklar

Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 4 bin 585'e yükseldi

Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 4 bin 585'e yükseldi

2 gündür koronavirüs ölümü yok! Halk plajlara akın etti

2 gündür koronavirüs ölümü yok! Halk plajlara akın etti

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

George Floyd’un kardeşinden Trump'a şok suçlama

George Floyd’un kardeşinden Trump'a şok suçlama

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Pakistan’da düşen uçağın pilotu 3 uyarıyı dikkate almamış

Pakistan’da düşen uçağın pilotu 3 uyarıyı dikkate almamış

Korku filmi gibi! Bir kenti istila ettiler

Korku filmi gibi! Bir kenti istila ettiler

Diğer Haberler
Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye skandal tehdit: Bizi hafife alanları ezmeye hazırız

Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye skandal tehdit

ABD'den sonra şimdi de Fransa! Gösteriler oraya da sıçradı

ABD'den sonra şimdi de Fransa! Gösteriler oraya da sıçradı

ABD'de korkunç olay! Aracıyla asker ve polislerin arasına daldı

ABD'de korkunç olay! Aracıyla asker ve polislerin arasına daldı

ABD'de korkutan koronavirüs açıklaması: Patlamalar bekliyoruz

Korkutan korona sözleri: Patlamalar bekliyoruz

Kovid-19'dan ölenlerin sayısı dünya genelinde 380 bini geçti

Dünya genelinde ölenlerin sayısı 380 bini geçti

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 940'a yükseldi

Fransa'da ölü sayısı 28 bin 940'a yükseldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.