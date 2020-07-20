George Floyd gösterileri: Portland yetkilileri federal güvenlik güçlerinin çekilmesini istiyor

Oregon Valisi Kate Brown da Portland Belediye Başkanı Wheeler gibi düşünüyor.

Wheeler "Burada istenmiyorlar. Biz asker gönderilmesini istemedik. Gerçek şu ki, gitmelerini istiyoruz" diye konuştu.

Fakat Belediye Başkanı Wheeler dünkü açıklamasında, kentte onlarca belki de yüzlerce asker bulunduğunu ve bunların varlığının daha fazla şiddete yol açtığını söyledi.

Federal hükümet Portland'da düzeni sağlamaya çalıştığını söyleyerek İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'na bağlı asker ve polis gücü yollamıştı.

Siyah Amerikalı George Floyd'un Minneapolis'te beyaz bir polis tarafından gözaltına alınırken öldürüldüğü Mayıs ayından bu yana Portland'da geceleri polis şiddetinin protesto edildiği gösteriler yapılıyor.

ABD'nin Oregon eyaletindeki Portland'da Belediye Başkanı bir kez daha göstericilere karşı tacizkar taktikler izlemekle suçladığı askerin ve diğer federal güvenlik görevlilerinin kentten çekilmesini istedi.

Dava dilekçesinde Savcı, federal görevlilerin, göstericilerin Anayasa'nın Birinci Maddesi ile güvence altına alınan toplanma hakkını ihlal ettiğini ve insanları tutuklama emri olmadan toplayıp gözaltına alarak Anayasa'nın Dördüncü ve Beşinci maddelerinde düzenlenen hukuki usullere de uymadığını kaydetti.

Savcı Ellen Rosenblum dava başvurusunda, mahkemeden, federal hükümete bağlı güvenlik kuruluşları olan İç Güvenlik Örgütü'ne, Adalet Bakanlığı'na, Sınır Güvenlik Örgütü'ne ve İçişler Bakanlığı'na bağlı ajanların kentte insanları gözaltına almasını durduracak bir emir çıkarılmasını da istemişti.

Vali ve Belediye Başkanı'nın bu açıklamalarından önce Oregon eyaleti başsavcısı federal hükümet hakkında, "göstericileri yasa dışı bir şekilde gözaltına almak"tan davacı olmuştu.

Brown MSNBC televizyonuna, federal hükümetten geçen Salı günü askerleri çekmesini istediğini söylemiş ve "Zor bir durumu daha da tırmandırıyorsunuz" dediğini aktarmıştı.

Vali Brown daha önce yaptığı açıklamada kente merkezden güvenlik gücü gönderilmesini "Donald Trump yönetimince sahnelenen bir siyasi tiyatro" diye nitelemişti.

Demokratlar soruşturma istedi: Vatandaşlar kaygılı

Bu arada Pazar günü Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratlar, Adalet ve İçişleri Bakanlıklarına ait denetim organlarını, bu iki bakanlığın protestoculara karşı zor kullanımını meşrulaştırmak için olağanüstü hal yetkilerini kötüye kullanıp kullanmadıklarını soruşturmaya çağırdı.

Temsilciler Meclisi'ndeki üç komisyonun başkanları tarafında imzalanan başvuruda Portland'dan gelen haberler ve Haziran ayında Washington DC'deki Lafayette meydanındaki göstericilerin dağıtılmasından örnekler verildi.

Demokratlar "Bu acilen çözümlenmesi gereken bir konu. Yurttaşlar hükümetin gizli bir polis gücünü, suçları soruşturmak için değil ama siyasi muarızı olarak gördüğü kişileri korkutmak amacıyla devreye soktuğundan ve bu taktiklerin bütün ülkeye yayılacağından endişe ediyor" dedi.

Portland'da neler oluyor?

Başkan Trump tarafından gönderilen federal güvenlik görevlileri kentte göstericilerin üzerine göz yaşartıcı gaz sıktı.

İçişleri Bakanı Chad Wolf daha önce protestocuları "şiddete başvuran bir güruh" diye nitelemişti.

Pazar günü geç saatlerde göstericilerin, federal mahkemenin çevresine bir kaç saat önce yerleştirilen tel örgüleri söktükleri görüldü.