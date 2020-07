George Floyd gösterileri: Portland yetkilileri federal güvenlik güçlerinin çekilmesini istiyor

Oregon Kamu Yayıncılığı kurumuna göre federal görevliler gözaltına aldıklarından en az 13 kişiyi hakim önüne çıkardılar.

Trump yönetimi ne diyor?

Başkan Trump Pazar günü attığı bir tweette federal hükümetin izlediği politikayı savundu.

"Biz Portland'ı incitmeye değil, ona yardımcı olmaya çalışıyoruz. Eyalet liderliği aylardır anarşistleri, kışkırtıcıları kontrol edemiyor" dedi.

Trump geçen hafta bir başka mesajında Portland'daki güvenlik görevlilerinin "çok iyi bir şi çıkardığını" söylemişti.

"Portlan tamamen kontrolden çıkmıştı. Görevliler gitti ve şimdi tahmin ediyorum bir sürü insanı içeri attılar. Olayları bayağı bastırdık" diye sürdürdü.

Perşembe günü kente giden İçişleri Bakanı Chad Wolf da kent yetkililerini düzeni sağlayamamakla suçlamış ve Portland'ın 47 gündür kuşatma altında olduğunu söylemişti.

