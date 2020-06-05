George Floyd Minneapolis'te anıldı: "Adalet istiyoruz"

Floyd'un ölümü sonrası başlayan protestolar ise sürüyor. İnsan hakları örgütleri Trump hakkında dava açtı.ABD'de 25 Mayıs'ta polis tarafından öldürülen George Floyd anısına Minneapolis'te bir tören düzenlendi. İçinde Floyd'un naaşının bulunduğu tabutun da getirildiği törene, aile üyeleri ve arkadaşlarının yanı sıra siyasi ve dini liderler de katıldı. Törende, George Floyd'un gözaltına alınırken yerde yatırıldığı süreye tekabül eden 8 dakika 46 saniye boyunca saygı duruşunda bulunuldu. Floyd anısına düzenlenen ilk resmi anma töreni olan etkinliğin organizatörleri, sosyal mesafe kurallarının gözetilmesi için de çaba gösterdi.

George Floyd'un erkek kardeli Philonise Floyd, törende yaptığı konuşmada, "Bu insanların tümü ağabeyimi görmeye geldi. Birçok insanın kalbine dokunduğunu görmek benim için inanılmaz" dedi. Philonise Floyd, "Herkes adalet istiyor. Biz George için adalet istiyoruz. O bunu alacak" ifadesini kullandı.

Törende konuşan insan hakları aktivisti Al Sharpton ise, Martin Luther King Jr'ın 28 Ağustos 1963'te meşhur "I Have a Dream" (Bir Hayalim Var) konuşmasını gerçekleştirdiği yürüyüşün yapıldığı tarihe atıfta bulunarak 28 Ağustos'ta Washington'da bir yürüyüş düzenlenmesi için çağrıda bulundu.