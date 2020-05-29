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  4. George Floyd protestoları: ABD'de infilal yaratan ve görevden alınan polis memuru Derek Chauvin gözaltında

George Floyd protestoları: ABD'de infilal yaratan ve görevden alınan polis memuru Derek Chauvin gözaltında

29.05.2020 20:57 | Son Güncelleme

ABD'nin Minneapolis kentinde silahsız siyah Amerikalı George Floyd'un ölümü sonrası görevden alınan dört polisten biri olan Derek Chauvin gözaltına alındı. Derek Chauvin, Pazartesi günü Floyd'un ensesine dizini bastırırken görüntülenmişti.

George Floyd protestoları: ABD'de infilal yaratan ve görevden alınan polis memuru Derek Chauvin gözaltında

ABD'nin Minneapolis kentinde silahsız siyah Amerikalı George Floyd'un gözaltına alınırken ölümü sonrası görevden alınan dört polisten biri olan Derek Chauvin gözaltına alındı.

Derek Chauvin, Pazartesi günü Floyd'un ensesine dizini bastırırken görüntülenmişti.

Floyd'un "Nefes alamıyorum" derken görüntülenmesinin ardından hayatını kaybetmesi, ABD'de infial yaratmıştı.

ABD'nin çeşitli kentlerinde protesto gösterileri düzenlenmiş, Perşembe günü bir karakol kundaklanmıştı.

Minnesota Valisi Tim Walz Cuma günü yaptığı açıklamada, Floyd'un ölümüyle ilgili olarak "adaletin hızla ve adil şekilde tecil etmesini" beklediğini söylemişti.

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