George Floyd protestoları: ABD'de son gösteriler barışçıl geçti, din adamları Trump'ı kınadı

ABD'de siyah Amerikalı George Floyd'un polis tarafından gözaltına alınırken boynuna bastırılarak öldürülmesinin ardından başlayan ırkçılık karşıtı protestolarda 8. gün geride kaldı. Ülke genelinde protestolar dün büyük oranda barışçıl geçti. Washington'da tarihi bir kilise önünde İncil ile poz veren ve bu nedenle eleştiri alan ABD Başkanı Donald Trump bu tavrını savunurken, din adamlarından kınama geldi. Başkent Washington, New York City, Los Angeles ve Houston başta olmak üzere birçok kentte on binlerce gösterici Salı günü de sokaklardaydı. Ülke genelinde protestolar büyük oranda barışçıl geçti. Washington'da Beyaz Saray'a doğru yürüyen göstericilerin üzerinde helikopterlerin dolaşması ve askerlerin varlığı dikkat çekti. George Floyd'un ölümü, Afrika kökenli Amerikalılara ugyulanan polis şiddetine ve ırkçılığa karşı öfkenin yeniden canlanmasına neden oldu. Washington'da göstericiler Beyaz Saray yakınlarındaki Lafayette Park yakınlarında toplandı. Parkta çok sayıda askeri polis vardı. Sokağa çıkma yasağının akşam 7'de başladığı başkentte polis göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahele etti.

New York polisi ise sokağa çıkma yasağının başladığı akşam 8'den sonra yaklaşık 200 protestocuyu gözaltına aldı. Manhattan bölgesinde göstericiler yolu trafiğe kapattı ve bir polis aracını kuşattı. New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, daha önce gece 11'de başlayan sokağa çıkma yasağının, "koordineli yağmalama olayları" nedeniyle 8'e alındığını ve bir hafta uzatıldığını açıkladı. Philadelphia, Atlanta ve Seattle'da da büyük gösteriler oldu. Atlanta'da Centennial Olympic Park'ta toplanan protestocuları dağıtmak için polis göz yaşartıcı gaz kullandı. Floyd'un gözaltına alınırken öldürüldüğü Minneapolis'in ise göreceli olarak sakin olduğu görüldü. Guardian: Trump karmaşayı normalleştirdi, bedelini ABD ödüyor Floyd'un yakınları da gösteriye katıldı Houstan'daki gösteriye katılan 60 bin kişi arasında Floyd'un ailesinden 16 kişi de vardı. Yerel bir gazete, Floyd'un bir yeğeninin "Amcam için adaleti sağlayıncaya dek durmak yok" sözlerini aktardı. Floyd'un cenaze töreni 9 Haziran'da Houstan'da düzenlenecek. Minneapolis'te basın toplantısında konuşan ve George Floyd'un 6 yaşındaki kızı Gianna'nın annesi olan Roxie Washington duygusal bir konuşma yaparak "George iyi bir insandı. Bebeğim için buradayım, George için buradayım, çünkü adalet istiyorum" dedi.