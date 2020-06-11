George Floyd protestoları: Amazon, yüz tanıma teknolojisi Rekognition'ın ABD'de polislerce kullanılmasını bir yıl yasakladı

"Hükümetlerin yüz tanıma teknolojisinin etik kullanımı için daha güçlü düzenlemeler yapmaları gerektiğini savunuyoruz ve son günlerde Kongre bu zorluğu üstlenmeye hazır görünüyor.

Amazon bu kararla, yüz tanıma teknolojisinin etik kullanımı için hukuki düzenlemeler yapılmasına olanak sağlamayı amaçladığını açıkladı:

Araştırmalar, algoritmaların siyahların ve diğer azınlıkların yüzlerini beyazlara kıyasla daha fazla oranla yanlış belirlediğini gösteriyor.

Yüz tanıma teknolojisi, ırkçı önyargılara hizmet edebileceği gerekçesiyle hak savunucuları tarafından eleştiriliyordu.

"Rekognition" isimli yazılım, yapay zeka aracılığıyla bir fotoğrafı hızlı bir şekilde polis teşkilatı veri tabanındaki yüzbinlerce sabıka fotoğrafı ile karşılaştırıyor.

Amazon'un kararı, ABD'de 25 Mayıs'ta beyaz polis memuru Derek Chauvin'in siyah Amerikalı George Floyd'u gözaltına alırken onun dizine boynuna bastırmasından ve Floyd'un ölümüne neden olmasının ardından geldi.

"Bu bir yıllık ertelemenin Kongre'ye uygun kuralları geçirmek için vakit tanımasını umuyoruz ve gerektiğinde yardım etmeye hazırız."

Ancak şirket, insan ticaretiyle mücadelede teknolojinin kullanımına izin vermeye devam edeceğini duyurdu.

Bilişim teknolojisi şirketi IBM de bu hafta, kolluk kuvvetleri tarafından kullanılan yapay zeka sistemlerinin ırksal önyargılar konusunda test edilmesi gerektiği için yüz tanıma teknolojisini sağlamayı durduracaklarını açıklamıştı.

IBM İcra Kurulu Başkanı Arvind Krishna Kongre'ye gönderdiği mektupta, "Irkçılıkla mücadele her zamankinden daha acil" dedi ve ABD Kongresi ile birlikte çalışmak istedikleri üç alanı açıkladı: Polis teşkilatında reform, teknolojinin sorumluluk bilinciyle kullanımı ve eğitim olanakları ile becerilerin genişletilmesi