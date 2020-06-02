George Floyd protestoları: Amsterdam'daki gösteri sonrası 'Sosyal mesafeye uyulmadı' denilerek belediye başkanının istifası istendi

Gösteride yapılan açıklamada, "Siyah insanlara karşı kurumsal ırkçı şiddet Hollanda ve Avrupa'nın geri kalanında da görülen bir sorundur" denildi.

Düzenleyen örgütler, gösteriye en fazla 200-300 kişinin katılımını beklerken, Dam Meydanı'na yaklaşık 5 bin kişi geldi. Bu nedenle, koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanması zorunlu olan 1,5 metrelik sosyal mesafe kuralı uygulanamadı.

Pazartesi günü öğleden sonra ırkçılık karşıtı örgütlerin girişimiyle Amsterdam'ın merkezindeki Dam Meydanı'nda, ABD'deki polis şiddeti ve ırkçılığı protesto etmek için bir gösteri düzenledi.

Sağcı partilerin, gösterinin dağıtılması çağrısına Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema, "önemli bir etkinlik olduğu gerekçesiyle" olumsuz yanıt verdi. Halsema, gösteri sırasında sosyal mesafe kuralına uyulmamasını anladığını belirterek, eleştirileri, "Gösteri özgürlüğü çok önemlidir ve insanlar da kendilerinden sorumludur" diye yanıtladı.

Amsterdam'daki görüntüler, özellikle sağ partilerin yepkisine neden oldu. Başbakan Mark Rutte'nin lideri olduğu Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi'nden (VVD) Marianne Poot, sosyal mesafe kuralına uyulmaması nedeniyle gösterinin dağıtılmasını istedi.

Geert Wilders, "Eğer restoran, kafe işletmecisiyseniz ve teraslardaki masalar arasında, 1,5 metre mesafeyi korumazsanız 4 bin euro para cezası ödemek zorundasınız. Ama eğer eğer solcu bir gösterici iseniz, o zaman 1,5 metre mesafeye gerek kalmaz. Belediye Başkanı Halsema, kendisini yasaların üzerine koyuyor. Bu hukuk dışı" dedi.

https://twitter.com/geertwilderspvv/status/1267492139761532929

Wilders, Halsema'nın görevinden alınmasını istedi. Demokratik Forum Partisi (FvD) lideri Thierry Baudet de, Twitter'da, "Amsterdam Cumhuriyeti'nde herkes eşittir ama Yeşil Sol kartel daha fazla eşittir #istifa" diye yazdı.

Hollanda Güvenlik ve Adalet Bakanı Ferdinand Grapperhaus, gösterinin temel hak olmasına rağmen, korona önlemlerinin uygulanmadığı ırkçılık karşıtı etkinlikte sınırın aşıldığını söyledi.

Koalisyon ortaklarından Hıristiyan Demokrat Parti (CDA), gösteriyi, "sağlık personelinin yüzüne atılmış bir tokat" diye değerlendirdi.

Hükümet ortağı VVD'nin genel başkanı Klaas Dijkhoff da, gösterinin dağıtılmaması nedeniyle Belediye Başkanı Halsema'ya tepki gösterdi. Dijkhoff ve Amsterdam'a bağlı ilçelerin belediye başkanları, gösteriye katılanların tümüne, evde kendilerini karantinaya almaları çağrısında bulundular.