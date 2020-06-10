George Floyd protestoları: Belçika'da Kral 2. Leopold'un heykelleri neden tahrip ediliyor?

Brüksel'de, 2. Leopold heykellerinin kaldırılması için 45 binden fazla imza toplandı. Peki, Belçika halkı, 44 yıl ülkeyi yöneten ve birçok kentin kalkınmasında önemli rol oynayan eski krala neden öfkeli?

Başkent Brüksel'deki Kraliyet Sarayı'nın yakınlarında bulunan Kral 2. Leopold heykelinin üzerine, "Katil", "Özür dileriz", "Bu adam 15 milyon kişiyi katletti" ve "Siyahilerin hayatı değerlidir" yazıldı.

Irkçılık karşıtı göstericilerin kırmızıya boyadığı heykel, kaidesinden sökülerek ateşe verildi. Ağır hasar gören heykel, restore edilmek için bir müzeye kaldırıldı. Heykelin, yeniden ilçeye dikilmesinin söz konusu olmadığı belirtiliyor.

Ülkenin birçok köşesinde, protestocular, Kral 2. Lepold'un heykellerini hedef aldı. Belçika'nın ikinci büyük kenti Anvers'e bağlı Ekeren ilçesinde bulunan 2. Leopold heykeli, geçen haftadan bu yana üç kez saldırıya uğradı.

ABD'de George Floyd adlı siyah Amerikan vatandaşının polis şiddeti sonucu ölmesini protesto amacıyla başlayan gösteriler, Belçika'da ülkeyi 1865'ten 1909'a kadar yöneten ve "sömürgeci kral" olarak bilinen Kral 2. Leopold'a yönelik öfke seline dönüştü.

Milyonlarca insanın ölümünden sorumlu tutuluyor

Belçika tahtına 30 yaşında oturan 2. Leopald, milyonlarca insanın ölümünden sorumlu tutuluyor. Eski kral, ayrıca "tecavüzcü, pedofil ve hırsız" gibi sıfatlarla da anılan bir isim. Üstelik İstanbul'da geçen hırsızlık olayı, bir dönem Avrupa'da siyasi tartışmalara bile yol açmış.

Belçika Kralı 1. Leopold'un en büyük çocuğu olan 2. Leopold, 1835 yılında doğdu. Tahtın bir numaralı varisi olan 2. Leopold'un, babasıyla bir türlü yıldızı barışmadı. Babası onun bir, "kaçık" olduğunu bile düşünmeye başladı.

Saraydaki yatak odasına, su akan gerçek bir çeşme yaptırması, babası 1. Leopold'un onun hakkındaki düşüncelerini pekiştirdi. Kral, odadaki bu devasa yapının ağırlığı nedeniyle zeminin çökmesinden endişe ediyordu.

'Osmanlı Sarayı'ndan nargile ve değerli eşyalar çaldı'

Ancak baba kral, asıl hayal kırıklığını, 2. Leopold'un 1860 yılında, Osmanlı İmparatorluğu'yla ilişkilerini düzeltmek için "prens" ünvanıyla İstanbul'a yaptığı ziyaretten sonra yaşadı. Tarihçi Joseph Tordeur'a göre, Padişah Abdülmecid'i ziyaret eden Prens Leopold, aralarında değerli elmaslarla süslü nargilelerin de bulunduğu bazı eşyaları çalarak, ülkesine getirdi.