George Floyd protestoları: 'Mahallemde yürümekten korkuyorum' dedi, şimdi yüzlerce kişiyle yürüyor

ABD'nin Nashville kentinde, George Floyd'un öldürülmesinden iki gün sonra "Mahallemde dolaşmaktan korkuyorum" diye mesaj atan Shawn Dromgoole adlı bir siyah, haftalardır yüzlerce kişiyle birlikte yürüyor.

29 yaşındaki Dromgoole'e destek için başlayan "Walk With Shawn" (Shawn ile Yürüyorum) yürüyüşleri ülkenin farklı kentlerine yayılan bir harekete dönüştü, Dromgoole en son 800 kişiyle birlikte yürüdü.

Dromgoole, 27 Mayıs'ta; Minneapolis'te George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinden iki gün sonra, doğup büyüdüğü Nashville'de bir siyah olarak sokakta dolaşmaktan korktuğunu söyledi ve bu kaygısını "Nextdoor" adlı bir uygulama ve Facebook'tan paylaştı.

Shawn Dromgoole mesajında, "Dün mahallemde dolaşmak istedim. Ama evime sağ olarak döneme korkusu yüzünden kapıdan çıkamadım. Bugün de dolaşmak istedim. Ama yine yapamadım. Annemi aradım. Benimle yürüyebileceğini söyledi. Kimliği ve telefonumu yanıma aldım ve yürüdüm" dedi.

Beyaz komşulardan destek

CNN'in haberine göre Dromgoole'in mesajına 300'den fazla yorum geldi. Bu kişilerin hepsi, Dromgoole'a birlikte yürüme teklifinde bulundu.