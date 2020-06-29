HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. George Floyd protestoları: 'Mahallemde yürümekten korkuyorum' dedi, şimdi yüzlerce kişiyle yürüyor

George Floyd protestoları: 'Mahallemde yürümekten korkuyorum' dedi, şimdi yüzlerce kişiyle yürüyor

29.06.2020 10:24 | Son Güncelleme

ABD'nin Nashville kentinde, George Floyd'un öldürülmesinden iki gün sonra "Mahallemde dolaşmaktan korkuyorum" diye mesaj atan Shawn Dromgoole adlı bir siyah, haftalardır yüzlerce kişiyle birlikte yürüyor.

George Floyd protestoları: 'Mahallemde yürümekten korkuyorum' dedi, şimdi yüzlerce kişiyle yürüyor

ABD'nin Nashville kentinde, George Floyd'un öldürülmesinden iki gün sonra "Mahallemde dolaşmaktan korkuyorum" diye mesaj atan Shawn Dromgoole adlı bir siyah, haftalardır yüzlerce kişiyle birlikte yürüyor.

29 yaşındaki Dromgoole'e destek için başlayan "Walk With Shawn" (Shawn ile Yürüyorum) yürüyüşleri ülkenin farklı kentlerine yayılan bir harekete dönüştü, Dromgoole en son 800 kişiyle birlikte yürüdü.

Dromgoole, 27 Mayıs'ta; Minneapolis'te George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinden iki gün sonra, doğup büyüdüğü Nashville'de bir siyah olarak sokakta dolaşmaktan korktuğunu söyledi ve bu kaygısını "Nextdoor" adlı bir uygulama ve Facebook'tan paylaştı.

Shawn Dromgoole mesajında, "Dün mahallemde dolaşmak istedim. Ama evime sağ olarak döneme korkusu yüzünden kapıdan çıkamadım. Bugün de dolaşmak istedim. Ama yine yapamadım. Annemi aradım. Benimle yürüyebileceğini söyledi. Kimliği ve telefonumu yanıma aldım ve yürüdüm" dedi.

Beyaz komşulardan destek

CNN'in haberine göre Dromgoole'in mesajına 300'den fazla yorum geldi. Bu kişilerin hepsi, Dromgoole'a birlikte yürüme teklifinde bulundu.

Dromgoole, "Bir şey beklemiyordum. Sadece ne hissettiğimi yazmak istemiştim. Ama insanlar 'birlikte yürüyelim' deyince 'Tamam. O zaman yarın birlikte yürüyelim' dedim" diye konuştu.

Ertesi gün bir kişiyi bile tanımadığı mahallesinden neredeyse tamamı beyaz 75 kişi "Shawn'la Yürüyorum" sloganıyla Dromgoole'la yürümeye geldi.

Dromgoole mesajının sosyal medyada yayılmasından sonra mahallesinde dört kez daha yürüyüşe çıktı. Bunların her birinde en az 300'er kişiyle yürüdü. Sonuncusuna 800 kişi geldi.

Shawn Dromgoole daha sonra ülkenin farklı kentlerinden birlikte yürüme davetleri aldı.

Geçen Perşembe Ohio'da yürüyen Dromgoole, Şubat'ta beyazların çoğunlukta olduğu bir mahallede koşu sırasında vurulan Ahmaud Arbery'nin öldürüldüğü Brunswick'te, 2012'de Trayvon Martin adlı 17 yaşındaki siyahın vurulduğu Miami Gardens'ta ve 2014'te 12 yaşındaki Tamir Rice'ın hayatını kaybettiği Cleveland'da yürüyecek.

Kerry Conley adlı beyaz komşusunun organize ettiği yürüyüşlerde Dromgoole'a internet üzerinden yaklaşık 9.000 dolar yardım toplandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAile boyu tatil!Aile boyu tatil!
Karaçi borsa binasına saldırı!Karaçi borsa binasına saldırı!
Evde kendi dezenfektanınızı üretebilirsiniz! İşte virüsleri öldüren o tarif...Evde kendi dezenfektanınızı üretebilirsiniz! İşte virüsleri öldüren o tarif...

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da Nisa ve Sercan'a ses kaydı şoku! Acun: Bu kayıt her şeyi açıklıyor

Survivor'da Nisa ve Sercan'a ses kaydı şoku! Acun: Bu kayıt her şeyi açıklıyor

28 Haziran Türkiye koronavirüs tablosu!

28 Haziran Türkiye koronavirüs tablosu!

'Sınav nasıl geçti?' sorusuna verdiği cevap güne damga vurdu!

'Sınav nasıl geçti?' sorusuna verdiği cevap güne damga vurdu!

Yer: Antalya! Kimi oturarak kimi ayakta izledi

Yer: Antalya! Kimi oturarak kimi ayakta izledi

Dev maçta kazanan çıkmadı!

Dev maçta kazanan çıkmadı!

Ülkenin Sağlık Bakanı açıkladı: İkinci dalgaya girildi

Ülkenin Sağlık Bakanı açıkladı: İkinci dalgaya girildi

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Sevgilisini öldürtüp köpeklere yedirten futbolcudan tepki çeken paylaşım

Sevgilisini öldürtüp köpeklere yedirten futbolcudan tepki çeken paylaşım

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Suudi Arabistan'dan flaş hac kararı

Suudi Arabistan'dan flaş hac kararı

Ateş çemberini görmek tüm dünya mest etti

Ateş çemberini görmek tüm dünya mest etti

Diğer Haberler
Her şey kontrol altına derken vakalar artışa geçti!

Her şey kontrol altına derken vakalar artışa geçti!

Bangladeş'te feribot faciası!

Bangladeş'te feribot faciası!

Karaçi borsa binasına saldırı!

Karaçi borsa binasına saldırı!

Çinli şirket: İnsanlara yapılan koronavirüs aşı testleri başarılı oldu

'İnsanlara yapılan korona aşı testleri başarılı oldu'

Koronavirüs nedeniyle Brezilya, Meksika ve Hindistan'da ölü sayısı yükseliyor

Brezilya, Meksika ve Hindistan'da ölü sayısı yükseliyor

İsrail'de Kovid-19 salgınında ikinci dalgaya girildiği açıklandı

Ülkenin Sağlık Bakanı açıkladı: İkinci dalgaya girildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.