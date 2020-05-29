George Floyd protestoları: Minneapolis'de kalabalıklar bir polis karakolunu ele geçirdi

ABD'nin Minneapolis kentinde silahsız bir siyahın polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesi üzerine başlayan protestolar üçüncü gününde bütün şiddetiyle devam ediyor. 46 yaşındaki George Floyd Pazartesi günü polis tarafından dakikalarca boğazına basılması sonucu hayatını kaybetmişti. Kendisini yere yatıran beyaz bir polis memurunun ensesine dizini bastırması üzerine nefes alamadığını sergileyen video kayıtları büyük infial yarattı. Floyd'un ölümü üzerine başlayan şiddetli protestolar dün üçüncü gününe girdi ve bir çok bina ateşe verildi. Göstericiler kentte üçüncü bölge olarak bilinen semtte bir polis karakolunu ele geçirdiler. Olayları kontrol altına almak amacıyla eyaletteki Ulusal Muhafız birlikleri Minneapolis'e gönderildi. ABD Başkanı Donald Trump "Haydutlar" diye tanımladığı protestocuların Floyd'un anısına saygısızlık ettiğini söyledi, 'Yağma başlarsa, ateş açma da başlar' dedi. Daha sonra Trump'ın bu tweetine erişim, Twitter tarafından sınırlandı. Floyd'un öldürülmesi sadece Minneapolis değil Chicago, Los Angeles ve Memphis başta olmak üzere ABD'nin bir çok kentinde de protesto edildi.

Valilikten atılan tweet ile üçüncü bölge karakolunun ele geçirildiği ve binada patlayıcı maddeler bulunduğu kaydedilerek, çevrede bulunanların kendi güvenlikleri açısından binadan uzaklaşmaları uyarısında bulunuldu. Minnesota Valisi Tim Waltz eyaletteki Ulusal Muhafız birliklerinin Minneapolis ve komşu St Paul kentleri belediye başkanlarının talepleri üzerine konuşlandırıldıklarını bildirerek, "barış zamanı olağanüstü hal" durumu yaşandığını söyledi. Vali Waltz Çarşamba gecesi yaşanan yağma ve kundaklama olaylarında bir çok işyerinin zarar gördüğünü ve bunlar arasında siyahlara ait işyerlerinin de bulunduğunu kaydetti. Waltz "George Floyd'un ölümü daha fazla ölüm ve yıkım getirmemeli, adaletin yerine getirilmesinin ve sistemin değişmesini sağlamalıdır" diyerek göstericileri şiddetten kaçınmaya çağırdı. Başkan Trump ise dün gece yaşananlardan sonra Minneapolis'teki şiddetten "liderliğin yetersiz olmasını" sorumlu tuttu ve Belediye Başkanı Jacob Frey kontrolü sağlayamazsa Ulusal Muhafızların "gerekeni yapacağını" söyledi.