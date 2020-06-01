George Floyd protestoları: 'Trump, Beyaz Saray önündeki protestolar sırasında yeraltı sığınağına götürüldü'

New York Times gazetesi ABD Başkanı Donald Trump'ın Cuma gecesi Beyaz Saray önündeki protestolar sırasında yeraltı sığınağa saklandığını yazdı.
Minneapolis'te George Floyd adlı bir siyahın geçen Pazartesi günü gözaltına alınırken, polis tarafından öldürülmesi ülke çapında protestolara neden olmuştu.
Washington DC dahil birçok kentte göstericiler güvenlik güçleriyle çatışmış, ev ve arabaları ateşe vermişti.
Gazete, Cuma akşamı Beyaz Saray çevresinde protestoların patlak vermesi üzerine "gizli servis ajanlarının Trump ve ailesini geçmişte terör saldırılarında kullanılan yeraltı sığınağına götürdüğünü" belirtti.
2001'deki 11 Eylül saldırılarında dönemin Başkan Yardımcısı Dick Cheney de bu sığınağa saklanmıştı. Sığınağın bir yolcu uçağının Beyaz Saray'a çakılmasına dayanabilecek kadar sağlam olduğu belirtiliyor.
New York Times'ın adını vermediği bazı Beyaz Saray yetkilileri, "Trump ve ailesinin Cuma gecesi yaşadıkları deneyim nedeniyle kaygı duyduklarını" aktardı.
Bir şarküteride ödeme yaparken verdiği 20 doların sahte çıkması üzerine olay yerine gelen polis memurları, 46 yaşındaki Floyd'u gözaltına almak için yere yatırmıştı. Bir görgü tanığının Facebook'tan canlı yayımladığı olay sırasında bir polis memuru dizini dakikalarca Floyd'un boynuna bastırmıştı.