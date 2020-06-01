George Floyd protestoları: 'Trump, Beyaz Saray önündeki protestolar sırasında yeraltı sığınağına götürüldü'

Videoların sosyal medyada paylaşılmasından sonra olay büyük infiale neden olmuştu.

Trump: Beyaz Saray'a girselerdi onları vahşi köpekler karşılayacaktı

Trump birçok kente yayılan protestolar sırasındaki tutumu nedeniyle eleştirilmişti.

İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesi "Trump'ın günlerdir devam eden protestolara karşın halka seslenmediğini ve Twitter üzerinden kışkırtıcı mesajlar göndermeye devam ettiğini" yazdı.

Trump protestoculara "Eşkiya" demişti

Daha önce yağmalama olayların başlaması halinde protestoculara ateş açılabileceğini ima eden Trump, Cuma gecesi "İçeriden tüm olanları izledim. Kendimi daha fazla hissedemezdim. Göstericiler Beyaz Saray'a girselerdi şimdiye kadar gördüğüm en vahşi köpekler ve en netameli silahlarla karşılanacaklardı" demişti.

Trump ayrıca Washington DC Belediye Başkanı'nı Beyaz Saray'ı korumak için polis memuru tahsis etmemekle suçlamıştı.

MSNBC'nin haberine göre Trump, olayın ardından Floyd'un ailesiyle konuştu. Ancak Floyd'un kardeşi Philonise Floyd'a göre görüşme çok kısa sürdü. "Floyd, bana konuşma fırsatı vermedi" dedi.

