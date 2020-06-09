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George Floyd son yolculuğuna uğurlanıyor

09.06.2020 23:11 | Son Güncelleme

George Floyd memleketi Teksas Houstan’da son yolculuğuna uğurlanıyor.

George Floyd son yolculuğuna uğurlanıyor

Floyd’un cenaze törenine Demokratların Başkan adayı Joe Biden video mesajla katıldı.ABD'de iki hafta önce polis şiddeti nedeniyle yaşamını yitiren George Floyd bugün büyüdüğü ve yaşamının büyük bir bölümünü geçirdiği Houston‘da son yolculuğuna uğurlanıyor.

Ölümü tüm dünyada ırkçılık karşıtı protestoları ateşleyen Floyd'un cenaze törenine yaklaşık 500 kişi katılırken, ABD'de kasım ayında yapılacak başkanlık seçiminde Demokratların adayı olan Joe Biden da bir video mesaj yolladı.

Floyd Houstan yakınlarında bulunan Pearland kentinde annesinin yanına gömülecek. Canlı yayınlanan törenin ardından Flofy'un naaşı atlı bir araba ile ebedi istirahatgahına götürülecek.

Biden'ın mesajı

ABD Başkanlık yarışında Demokrat Parti'nin adayı olan Joe Biden törene video mesajla katıldı. "Amerikan hayatını zehirleyen sistemik tacize" karşı sesini yükselten Biden "George Floyd için adalet sağlandığında hala ırksal adalete doğru yol alıyor olacağız" dedi ve ekledi "Bu ulusun yaralarını iyileştirebiliriz ve acısını hatırlayabiliriz."

ABD'de George Floyd'un 25 Mayıs'ta polis tarafından öldürülmesinin ardından düzenlenen protestolar geçtiğimiz hafta sonunda ülke genelinde geniş katılımlı gösterilere sahne olmuştu. Hafta sonunda Avrupa'da da onbinlerce kişinin katıldığı gösterilerde ırkçılık protesto edildi.

DW, AFP, AP, dpa / SSB, TY

© Deutsche Welle Türkçe

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