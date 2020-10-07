George Floyd’u öldürmekten yargılanan polis serbest bırakıldı! George Floyd kimdir? Polis memuru Derek Chauvin kimdir?

Amerika Birleşik Devletleri’nde polis şiddeti tartışmalarını gündeme getiren ve günler süren protestoların yaşanmasına neden olan George Floyd olayı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. ABD’de George Floyd’u öldürmekten yargılanan polis memuru Chauvin kefaletle serbest bırakıldı. Bu durumun yeni protestolara neden olup olmayacağı merak edililiyor. Bir yandan da vatandaşlar tarafından olayın detayları ve iki isimle ilgili bazı konular araştırılıyor. Özellikle uzun süredir George Floyd’un katiline ne oldu sorularıyla güncel durum merak ediliyordu. Peki, George Floyd kaç yaşında öldü? İşte Derek Chauvin son durum ve konuyla ilgili tüm merak edilenler... GEORGE FLOYD’UN ÖLÜMÜYLE SUÇLANAN POLİS SERBEST BIRAKILDI ABD’de George Floyd’u gözaltına alırken diziyle Floyd’un boynuna bastırıp yaşamını yitirmesine sebep olan polis memuru Derek Chauvin’in kefaletle serbest bırakıldığı açıklandı. Minnesota Eyalet Mahkemesi’nden yapılan açıklamada, George Floyd’u gözaltına alırken 8 dakika boyunca diziyle boynuna baskı uygulayıp ölümüne neden olan polis memuru Derek Chauvin’in kefaletle serbest bırakıldığı belirtildi. Chauvin’in şartlı salıverilmesi için kefalet bedeli olan 1 milyon doların ise Allegheny Casualty Company adlı kuruluş tarafından garanti edildiğini onaylayan bir tahvil yayınlandı.

George Floyd’un ölümünde kusuru olan 4 polis memurunun 3’ü de bundan önce 750 bin dolar kefalet bedelini ödeyip tutuksuz yargılanmak üzere salıverilmişti. Derek Chauvin’in serbest bırakılmasıyla beraber davada yargılanan tüm polis memurları serbest bırakılmış oldu. İkinci derece cinayetten de suçlanan Chauvin ve diğer polis memurlarının 2021 yılının Mart ayında hakim karşısına çıkması bekleniyor. GEORGE FLOYD KİMDİR? George Floyd polis memuru Derek Chauvin tarafından diziyle boynuna bastırılarak ölümüne sebebiyet verilmesinin ardından günlerce dünya gündeminde kalmış ve ABD’de çok şiddetli protestolar yaşanmasına neden olmuştu. Siyahi Amerikalı olan Floyd, 46 yaşındaydı. Konunun yeniden gündeme gelmesiyle beraber George Floyd suçu da yeniden araştırılmaya başlandı. Floyd, 25 Mayıs’ta dolandırıcılık şüphesi ile Minneapolis kentinde gözaltına alınıyordu. Olay da bu gözaltı sırasında yaşanmıştı. Chauvin’in Floyd’un boynuna bastırdığı sırada “nefes alamıyorum” diye yalvarması protestoların da sloganı haline gelmişti.