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George Floyd’u öldürmekten yargılanan polis serbest bırakıldı! George Floyd kimdir? Polis memuru Derek Chauvin kimdir?

DÜNYA HABERLERİ  | 07.10.2020 23:27 | Son Güncelleme

Amerika Birleşik Devletleri’nde günler süren protestoların yaşanmasına neden olan George Floyd olayı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. George Floyd’u öldürmekten yargılanan polis memuru Derek Chauvin kefaletle serbest bırakıldı. Şimdi, vatandaşlar arasında bu iki isimle ilgili araştırmalar yapılmaya başlandı. Peki, George Floyd kimdir? Polis memuru Derek Chauvin kimdir? İşte detaylar…

George Floyd’u öldürmekten yargılanan polis serbest bırakıldı! George Floyd kimdir? Polis memuru Derek Chauvin kimdir?

Amerika Birleşik Devletleri’nde polis şiddeti tartışmalarını gündeme getiren ve günler süren protestoların yaşanmasına neden olan George Floyd olayı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. ABD’de George Floyd’u öldürmekten yargılanan polis memuru Chauvin kefaletle serbest bırakıldı. Bu durumun yeni protestolara neden olup olmayacağı merak edililiyor. Bir yandan da vatandaşlar tarafından olayın detayları ve iki isimle ilgili bazı konular araştırılıyor. Özellikle uzun süredir George Floyd’un katiline ne oldu sorularıyla güncel durum merak ediliyordu. Peki, George Floyd kaç yaşında öldü? İşte Derek Chauvin son durum ve konuyla ilgili tüm merak edilenler...

GEORGE FLOYD’UN ÖLÜMÜYLE SUÇLANAN POLİS SERBEST BIRAKILDI

ABD’de George Floyd’u gözaltına alırken diziyle Floyd’un boynuna bastırıp yaşamını yitirmesine sebep olan polis memuru Derek Chauvin’in kefaletle serbest bırakıldığı açıklandı. Minnesota Eyalet Mahkemesi’nden yapılan açıklamada, George Floyd’u gözaltına alırken 8 dakika boyunca diziyle boynuna baskı uygulayıp ölümüne neden olan polis memuru Derek Chauvin’in kefaletle serbest bırakıldığı belirtildi. Chauvin’in şartlı salıverilmesi için kefalet bedeli olan 1 milyon doların ise Allegheny Casualty Company adlı kuruluş tarafından garanti edildiğini onaylayan bir tahvil yayınlandı.

George Floyd’un ölümünde kusuru olan 4 polis memurunun 3’ü de bundan önce 750 bin dolar kefalet bedelini ödeyip tutuksuz yargılanmak üzere salıverilmişti. Derek Chauvin’in serbest bırakılmasıyla beraber davada yargılanan tüm polis memurları serbest bırakılmış oldu. İkinci derece cinayetten de suçlanan Chauvin ve diğer polis memurlarının 2021 yılının Mart ayında hakim karşısına çıkması bekleniyor.

george floyd

GEORGE FLOYD KİMDİR?

George Floyd polis memuru Derek Chauvin tarafından diziyle boynuna bastırılarak ölümüne sebebiyet verilmesinin ardından günlerce dünya gündeminde kalmış ve ABD’de çok şiddetli protestolar yaşanmasına neden olmuştu. Siyahi Amerikalı olan Floyd, 46 yaşındaydı. Konunun yeniden gündeme gelmesiyle beraber George Floyd suçu da yeniden araştırılmaya başlandı. Floyd, 25 Mayıs’ta dolandırıcılık şüphesi ile Minneapolis kentinde gözaltına alınıyordu. Olay da bu gözaltı sırasında yaşanmıştı. Chauvin’in Floyd’un boynuna bastırdığı sırada “nefes alamıyorum” diye yalvarması protestoların da sloganı haline gelmişti.

Floyd olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılmış ancak kurtarılamamıştı. Olayın yaşandığı sırada çekilen görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekmişti. ABD’de siyahilere yönelik polis şiddeti ile ilgili tartışmaları yeniden alevlendiren olay sonrasında Minneapolis’te başlayan protestolar tüm ülkeye sıçramıştı.

derek chauvin

POLİS MEMURU DEREK CHAUVIN KİMDİR?

44 yaşında olan Derek Chauvin Kellie Chauvin ile evliydi. Ancak Chauvin’in eşi olayların yaşandığı süreçte avukatı tarafından bir açıklama yapmıştı ve Floyd’un ölümünden üzüntü duyduğunu, ailenin de yasını paylaştığını belirterek Derek Chauvin ile olan evliliğinin feshi için başvuruda bulunduğu açıklamıştı. Avukatları tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Kellie Chauvin’in şu anki evliliğinden çocuğu olmasa da bu süreçte çocuklarının, ebeveynlerinin ve aile yakınlarının güvenliğini ve mahremiyetini saygıyla talep ettiğini belirtilmişti.

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