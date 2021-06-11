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George Floyd’un cinayetini kaydeden gence Pulitzer Özel Ödülü

11.06.2021 23:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin Minnesota eyaletinde geçtiğimiz yıl polis tarafından gözaltına alındığı sırada hayatını kaybeden George Floyd’un ölümünü belgeleyen Darnella Frazier’e Pulitzer Özel Atıf Ödülü verildi.

George Floyd’un cinayetini kaydeden gence Pulitzer Özel Ödülü

Dünyanın en prestijli gazetecilik ödüllerinden biri olan Pulitzer ödülleri bu yılki sahiplerini buldu. Ödül alanlar arasında ABD’nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis’te 25 Mayıs 2020 tarihinde polis tarafından gözaltına alındığı sırada hayatını kaybeden George Floyd’un ölümünü belgeleyen Darnella Frazier da bulunuyor. Söz konusu görüntüyü kaydettiği sırada 17 yaşında olan Frazier’e Pulitzer Özel Atıf Ödülü verildi.

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GÖRÜNTÜLERİN ÖNEMİNE DEĞİNİLDİ

Pulitzer Ödül Kurulu, Frazier’ın, Floyd cinayetini cesurca kaydettiği için özel ödüle layık görüldüğünü belirterek, Frazier’ın çektiği görüntülerin dünya genelinde polis şiddetine karşı protestoları teşvik ettiğine vurgu yaptı. Kurul ayrıca, görüntülerin hakikat ve adalet arayışındaki hayati rolüne dikkat çekti.
Minneapolis kentinde bulunan medya kuruluşu Star Tribune de Floyd cinayetinin ardından başlayan protestolarla ilgili son dakika haberleri nedeniyle Pulitzer Ödülü kazandı.

GÖRÜNTÜLER ÖNEMLİ BİR KANIT OLDU

ABD’nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde 25 Mayıs 2020 tarihinde siyahi George Floyd, eski polis memuru Derek Chauvin tarafından gözaltına alındığı sırada boynuna baskı yapılması nedeniyle hayatını kaybetmiş, Darnella Frazier ise Floyd’un o anlarını kamera kaydına almıştı. Söz konusu kayıtlar, Chauvin’in mahkemesinde son duruşmaya kadar önemli bir kanıt teşkil etmişti. (İHA)

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George Floyd

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