George Floyd: Viral videolar polis şiddetini durdurabilir mi?

Bir gün önce de Alton Sterling Louisiana'daki bir dükkanın önünde iki polis tarafından açılan ateşle öldürülmüş, yine cep telefonuyla çekilen kanıt niteliğindeki video klipleri internete konmuştu.

2014 yılında New York'ta Eric Garner ve Chicago'da Laquan McDonald'ın ölümleriyle sonuçlanan olaylar filme çekilmişti.

Aslında 1991'de Rodney King'in Los Angeles'de polis tarafından dövülüşünü gösteren kayıtlar, sosyal medya dönemine girilmeden çok önce siyahlara yönelik polis şiddetini gündeme oturtan ilk etkili videolardan biriydi.

Fakat her biri bir etki yaratmakla birlikte bu kayıtların hiç biri George Floyd'un öldürülüşünün görüntüleri kadar yaygın ve kitlesel bir küresel tepkiye yol açmadı.

Uzmanlar bunda, Floyd'un ölümünü gösteren kayıtların uzunluğu ve içeriğinde bütün detayların çok açık ve net görülüşünün etkisi olduğunu düşünüyor.

Siyah Amerikalıların uğradığı şiddet, akıllı telefonların rolü ve yeni protesto biçimlerini konu alan "Bearing Witness While Black: African Americans, Smartphones, and the New Protest" adlı kitabın yazarı gazeteci Allissa Richardson, "Bir insanın ateş edilerek öldürülmesi çok hızlı olan, anında travma yaratan ve başka yöne bakma isteği uyandıran bir şey" diyor.