George Floyd’un ailesine 27 milyon dolar tazminat

Anlaşmaya göre, Minneapolis Belediyesi Floyd'un ailesine 27 milyon dolar tazminat ödeyecek. Ailenin avukatları yargılama öncesi sağlanan anlaşmada rekor bir tazminat üzerinde anlaşmaya varıldığını duyurdu. Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey, anlaşmayı memnuniyetle karşılarken "Bugünkü anlaşma ırksal adaleti geliştirme yönündeki ortak yükümlülüğümüzün bir tezahürüdür" dedi. Frey, kentteki siyahların Floyd'un polis şiddetiyle öldürülmesi sonrası "ağır ve derin bir travma" yaşadığını söyledi. Floyd'un ailesi Minneapolis kent yönetimine karşı tazminat davası açmıştı. Belediye Meclisi, oy birliğiyle aileye tazminat ödenmesini kabul etti.

Ailenin avukatı Chris Stewart, sanık polis hakkındaki davadan bağımsız olarak aileye tazminat ödenecek olmasının adaletin sağlanması açısından "anlamlı, önemli ve gerekli" olduğunu belirtti. Floyd'un kardeşi Rodney ise mahkeme dışı varılan anlaşmanın "yasla başa çıkabilmek için gerekli bir adım" olduğunu söyledi.

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