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George Floyd'un cenaze törenine binlerce kişi katıldı: 'Suçu siyah doğmaktı'

10.06.2020 12:40 | Son Güncelleme

25 Mayıs'ta ABD'nin Minneapolis kentinde polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyah Amerikalı George Floyd son yolculuğuna uğurlandı. Texsas eyaletinin Demokrat kongre üyelerinden Al Green, cenaze töreninde yaptığı konuşmada Floyd'la ilgili olarak "Onun suçu siyah doğmaktı" dedi.

George Floyd'un cenaze törenine binlerce kişi katıldı: 'Suçu siyah doğmaktı'

25 Mayıs'ta ABD'nin Minneapolis kentinde polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyah Amerikalı George Floyd son yolculuğuna uğurlandı. Texsas eyaletinin Demokrat kongre üyelerinden Al Green, cenaze töreninde yaptığı konuşmada Floyd'la ilgili olarak "Onun suçu siyah doğmaktı" dedi.

Ölümü önce ABD genelinde, ardından da dünyada ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı gösterilerin düzenlenmesine yol açan George Floyd'un cenazesi için, törenin yapıldığı Fountain of Praise Kilisesi'nin dışında binlerce kişi toplandı. Kilisede ise yaklaşık 500 kişi vardı.

Dört saat süren cenaze törenine ailesinin aynı sıra din adamları ve siyasetçiler de katıldı. Irkçılık ve polis şiddeti karşıtı konuşmalar yapıldı.

Sivil hakları aktivisti Al Sharpton, törende yaptığı konuşmada "Tanrı Floyd'u dünyayı değiştirecek bir hareketin köşe taşı yaptı" dedi.

Floyd'un yeğenlerinden Brooke Williams, "Siyahlara dezavantajlar yaratan kanunlar değişmeli" dedi:

"Sistem neden yozlaşmış ve bozuk olmak zorunda? Şu an yürürlükte olan kanunlar, Afrikalı Amerikalıların sistemde başarısız olması için konulmuş. Bu kanunlar değişmeli. Daha fazla nefret suçu işlenmesin, lütfen! Birileri 'Amerika'yı yeniden büyük bir ülke yapalım' diyor. Ama Amerika ne zaman büyük olmuştu ki?"

Joe Biden video mesaj gönderdi

3 Kasım!'da yapılacak ABD Başkanlık Seçimleri'nde Başkan Donald Trump'a karşı yarışacak olan Demokratların adayı Joe Biden da cenaze törenine videolu mesaj gönderdi:

"George Floyd için adalet yerini bulduğunda, Amerika'da ırklara adalet için gerçek anlamda yola girmiş olacağız."

Joe Biden, Trump'ı da bu olay ve protestolar karşısında aldığı tutum sebebiyle eleştirdi. Trump'ın Floyd hakkında "Alçakça spekülatif değerlendirmeler yaptığını" söyledi.

Biden, Pazartesi günü Floyd'un ailesini ziyaret ederek "Bence burada olan, gerçek anlamda, sivil özgürlükler, sivil haklar ve insanlara onurlu bir şekilde davranma konusunda Amerikan tarihinin dönüm noktalarından biridir" demişti.

Ancak Biden da bir süre önce "Trump'a oy veren Afrikalı Amerikalılar siyah olamaz" dediği için eleştirilerin hedefi olmuştu.

Texsas'ın Demokrat kongre üyelerinden Al Green, Floyd'un feda edilemeyeceğini söyleyerek "Onun suçu siyah olarak doğmaktı" dedi.

Minnesota'da da Vali Tim Walz, Floyd için 8 dakika 46 saniye sessizlik çağrısı yaptı. Floyd, görevden alınan beyaz polis memuru Derek Chauvin'in kendisini yere yatırıp 8 dakika 46 saniye diziyle boynuna bastırması sonucu hayatını kaybetmişti.

Floyd'un cenazesinin kiliseden mezarlığa götürüldüğü yolda bekleyen yüzlerce kişi, onun için dua etti. Floyd'un cenazesi annesinin mezarının yanına defnedildi.

Floyd için öldürüldüğü Minneapolis'te ve doğum yeri olan Kuzey Carolina eyaletinde de anma törenleri düzenlenmiş; törenlerde ırkçılık karşıtı konuşmalar yapılmıştı.

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