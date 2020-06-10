George Floyd’un Kardeşi Kongre’de Oturuma Katılacak

ABD’de Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde polis tarafından gözaltına alınırken hayatını kaybeden siyah Amerikalı George Floyd’un kardeşi Philonise Floyd, ABD Kongresi’nde düzenlenecek oturuma katılacak. Teksas eyaletindeki Missouri City’de yaşayan 42 yaşındaki Philonise Floyd, Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu’nda ifade verecek. Polis şiddetini protesto eden göstericilerin George Floyd’un cenaze töreninden sonraki gün de ABD kentlerinde sokağa çıkmaya devam etmesi bekleniyor. Floyd’un ölümü, 1960’ların ırkçılık karşıtı eylemlerini andıran büyük kitlesel protesto gösterilerine neden oldu.

Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu, polis şiddetiyle ve ırksal eşitsizlikle mücadele için geniş kapsamlı bir yasa paketi hazırlıyor. Paketin Temsilciler Meclisi’ne 4 Temmuz’da sunulması bekleniyor. Ancak tasarı Temsilciler Meclisi’nde oylamaya sunulmadan önce bir dizi oturum daha yapılması planlanıyor.

Komisyonda ifade verecek diğer isimler arasında Houston Emniyet Müdürü Art Acevedo ve Adalet Bakanlığı Medeni Haklar Birimi eski başkanı Vanita Gupta yer alıyor. Gupta, Medeni Haklar ve İnsan Hakları Liderlik Konferansı’nın başkanlığını yürütüyor.