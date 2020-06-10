George Floyd’un Kardeşi Kongre’de Oturuma Katılacak

ABD’de Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde polis tarafından gözaltına alınırken hayatını kaybeden siyah Amerikalı George Floyd’un kardeşi Philonise Floyd, ABD Kongresi’nde düzenlenecek oturuma katılacak. Teksas eyaletindeki Missouri City’de yaşayan 42 yaşındaki Philonise Floyd, Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu’nda ifade verecek. Polis şiddetini protesto eden göstericilerin George Floyd’un cenaze töreninden sonraki gün de ABD kentlerinde sokağa çıkmaya devam etmesi bekleniyor. Floyd’un ölümü, 1960’ların ırkçılık karşıtı eylemlerini andıran büyük kitlesel protesto gösterilerine neden oldu.
Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu, polis şiddetiyle ve ırksal eşitsizlikle mücadele için geniş kapsamlı bir yasa paketi hazırlıyor. Paketin Temsilciler Meclisi’ne 4 Temmuz’da sunulması bekleniyor. Ancak tasarı Temsilciler Meclisi’nde oylamaya sunulmadan önce bir dizi oturum daha yapılması planlanıyor.
Komisyonda ifade verecek diğer isimler arasında Houston Emniyet Müdürü Art Acevedo ve Adalet Bakanlığı Medeni Haklar Birimi eski başkanı Vanita Gupta yer alıyor. Gupta, Medeni Haklar ve İnsan Hakları Liderlik Konferansı’nın başkanlığını yürütüyor.
Gupta, paylaştığı Twitter mesajında, ‘‘Polislik mesleğinde polisin hesap vermesini teşvik edecek değişimlerin gerekliliği, kamu güvenliğinin ve tüm insan onuruna saygının yeniden oluşturulması’’ için Adalet Komisyonu karşısında ifade vereceğini söyledi.
Adalet Komisyonu’ndaki oturumun diğer tanıkları arasında siyah vatandaşların medeni haklarını savunan NAACP örgütünün Hukuki Savunma Fonu Başkanı Sherrilyn Ifill ve Başkan Trump’ın Ulusal Çeşitlilik Koalisyonu üyesi Rahip Darrell Scott da yer alıyor.
Oturumda Temsilciler Meclisi’ndeki Cumhuriyetçi Partililerin de görüşlerini savunması bekleniyor. Temsilciler Meclis Florida eyaleti temsilcilerinden Cumhuriyetçi Partili Matt Gaetz, Twitter mesajında, ‘‘Polisi şeytanlaştırırsanız toplumla bağ kurmaktan vazgeçerler. Biz polisin yanında olursak bu bütün Amerikalılar için daha iyi olacaktır’’ ifadelerini kullandı.
Temsilciler Meclisi’ndeki Demokrat Partililerin hazırlamakta olduğu paket, ırk temelli fişleme ve zanlıyı boyun kilidine alma gibi uygulamaları yasaklamayı, polis memurları aleyhine dava açmayı kolaylaştırmayı ve memurların kusurlu davranışlarının ülke genelinde takip edilebileceği bir veri tabanı oluşturulmasını hedefliyor.
Senato’daki Cumhuriyetçi liderlerse Güney Carolina Senatörü Tim Scott’u partinin polis reformuyla ilgili yasa tasarısını hazırlamakla görevlendirdi. Tim Scott, Cumhuriyetçi Partili tek siyah senatör.
Senato Adalet Komisyonu Başkanı Cumhuriyetçi Partili Lindsey Graham ise polisin güç kullanması konusunda gelecek hafta bir oturum yapılacağını açıkladı.
Her iki partinin Kongre’nin farklı kanatlarını kontrol ettiği, Başkan Donald Trump’ın ise sık sık kanun ve nizamdan yana olduğunu vurguladığı bu ortamda tarafların tüm öneriler üzerinde uzlaşı sağlaması mümkün görünmüyor. Ancak ‘kabahatli davranış veri tabanı’ gibi bazı uygulamalar, her iki partiden de destek görüyor.
Yerel düzeyde polis teşkilatlarıyla ilgili reformlar
Floyd’un ölümünün ardından polisin zanlıları boğaz kilidine alma uygulamasına yerel düzeyde yasaklar getirilmeye başlanıyor. California eyaletiyle Colorado eyaletinin Denver kenti ve Floyd’un hayatını kaybettiği Minnessota eyaletinin Minneapolis kenti, bu yasağın getirildiği yerlerden bazıları. Son olarak Arizona eyaletinin Phoenix kenti de uygulamayı yasakladığını ilan etti.
Oregon eyaletindeki Portland kentinin Belediye Başkanı Ted Wheeler, hazırladığı reform paketinin, toplu taşımada asayişi sağlayan devriye polislerinin görev yapmasına son verilmesini ve polisin bütçesine giden 7 milyon doların beyaz olmayan toplulukları destekleyen programlara aktarılmasını içerdiğini kaydetti.
New York ve Los Angeles da polis teşkilatı bütçelerinin bir kısmını başka yerlere kaydırma planlarını açıklayan kentlerden.
New York’ta yerel yetkililer Salı günü polis memurlarıyla ilgili disiplin kayıtlarını ve kusurlu davranış şikayetlerini gizli tutan yasayı kaldırmak için oy kullandı.
Göstericiler cenazenin ardından yeniden sokağa çıkıyor
Göstericiler Çarşamba günü George Floyd’un cenaze töreninin ardından ABD kentlerinde yeniden sokağa çıkmaya hazırlanıyor.
Eylemlerin 16’ncı günü olan Çarşamba sabah erken saatlerde Seattle kentinde sokağa çıkan yüzlerce gösterici, polis reformları ve belediye başkanının istifası için çağrı yaptı.
Atlanta’dan New York’a ve Los Angeles’a birçok kentte protestocuların sokağa çıkmaya devam etmesi bekleniyor.
Floyd’un cenaze töreni dün Teksas eyaletinin Houston kentinde yapıldı. Medeni haklar savunucusu Al Sharpton, Floyd için ‘‘Tüm dünyayı değiştirecek bir hareketin mihenk taşı oldu’’ ifadelerini kullandı.
Sharpton, Floyd’un ailesinden, 1963 yılında medeni haklar savunucusu Dr. Martin Luther King Jr. tarafından Lincoln Anıtı’nın merdivenlerinde yapılan ‘‘Bir Hayalim Var’’ konuşmasının 57’nci yıl dönümünde Washington’da 28 Ağustos’ta yapılacak yürüyüşe liderlik etmelerini istedi.