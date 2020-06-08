George Floyd'un öldürülmesi: Minneapolis Belediye Meclisi polis teşkilatını dağıtma sözü verdi

George Floyd'un ölümüyle başlayan ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protestolar ABD'nin dört bir yanında ikinci haftasına girerken, olayın meydana geldiği Minneapolis kenti Belediye Meclisi'nin yeterli çoğunluğu, polis teşkilatını dağıtıp yeni bir anlayışla yeni bir kolluk gücü oluşturma sözü verdi.

13 üyeli Belediye Meclisi'nin 9 azası, polisin ırkçılıkla suçlandığı şehirde "yeni bir kamu güvenliği modeli" oluşturulacağını bildirdi.

Belediye Başkanı Jacob Frey daha önce bu öneriye karşı çıkmış ve kalabalıklar tarafından yuhalanmıştı.

Yıllardır bunun mücadelesini veren ırkçılık karşıtları ise, bunun çok önemli bir dönüm noktası olduğunu söylüyor.

Fakat yorumcular bunun öncesinde Minneapolis'i polis teşkilatının nasıl şekillenmesi gerektiği konusunda uzun ve karmaşık tartışma sürecin beklediğine dikkat çekiyorlar.

46 yaşındaki Afrika kökenli Amerikalı George Floyd'un Minneapolis'de gözaltına alınırken onu yere yatırıp ensesine dizini bastıran beyaz bir polis memuru tarafından 9 dakika bekletişili ve ölümünü görüntüleyen videonun ortaya çıkması öfkeli kitlesel gösterilere yol açmıştı.