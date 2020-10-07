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George Floyd’un Ölümü Nedeniyle Suçlanan Polis Serbest

07.10.2020 22:12 | Son Güncelleme

Eski polis memuru Derek Chauvin, 1 milyon dolar kefalet ödeyerek şartlı tahliye oldu

George Floyd’un Ölümü Nedeniyle Suçlanan Polis Serbest

Siyah Amerikalı George Floyd’un ölümü nedeniyle suçlanan eski polis memuru Derek Chauvin, 1 milyon dolar kefalet ödeyerek serbest kaldı.

Chauvin, 25 Mayıs’ta Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde George Floyd’u gözaltına alırken yaklaşık dokuz dakika boyunca boynuna dizini bastırarak nefessiz kalmasına neden olmuştu. Olayın görüntüleri ülke genelinde polis şiddetine ve ırkçılığa karşı protesto gösterilerini başlatmıştı.

Cahauvin, ikinci ve üçüncü dereceden cinayet ve kasıtsız adam öldürmekle suçlanıyor.

Chauvin’in şartsız tahliye durumunda kefalet bedeli 1,25 milyon dolar, şartlı tahliyede ise kefalet bedeli 1 milyon dolar olarak kararlaştırılmıştı.

Chauvin’in şartlı tahliyesinin koşulları güvenlik gücü olarak çalışmasını ve Floyd ailesiyle iletişim kurmasını yasaklıyor. Chauvin’in yine tahliye şartları kapsamında ateşli silah bulundurma ruhsatını da yetkililere teslim etmesi gerekiyor.

Floyd’un gözaltına alınması sırasında olay yerinde bulunan ve bu işleme müdahil olan diğer üç polis memuru; J. Alexander Kueng, Thomas Lane ve Tou Thao, daha düşük ceza gerektirecek suçlamalarla karşı karşıya. Kueng, Lane ve Thao ikinci dereceden cinayete yardım ve yataklık etmek ve Floyd’a yardım etmedikleri için ikinci dereceden kasıtsız cinayetle suçlanıyor. Dört sanık da haklarındaki iddiaları reddetmişti.

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